Посоветовали, как оттянуть процесс старения

Физическая активность опять же есть незыблемой основой здоровья. Фото: pixabay

Чтобы отсрочить старение и воплотить мечту в жизнь надо очень постараться.

О том, как это сделать рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Специалист познакомила с теломерной теорией старения. В 60-х годах было установлено, что человеческие клетки имеют предел деления. А при делении клетки укорачиваются концевые участки хромосом - теломеры. (Хромосомы находятся в ядре клеток и содержат генетическую информацию). В 1987 году обнаружили фермент, который способствует восстановлению длины теломер. Этот фермент получил название Теломераза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие ошибки делают при тренировках для похудения

На укорочение теломер влияют: гипертоническая болезнь, инсулинорезистентность, хронический стресс, ожирение, хронические инфекции тормозят активность теломеразы, гипергликемия (увеличение сахара в крови) и сахарный диабет.

Длиннее теломеры у активных людей, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Физическая активность опять же есть незыблемой основой здоровья.

Теломеры у женщин, страдающих ожирением короче, чем у стройных. Ожирение является фактором риска преждевременного старения. Задача №1 достичь клинически значимого снижения массы тела - 10% от начальной.

Для поддержания нормальной работы фермен теломеразы необходимо: получать витамины группы В, особенно витамины В9, В12, которые вовлечены в механизмы, обеспечивающие стабильность теломер. Для функционирования многих ферментов, вовлеченных в копирования и восстановления ДНК, для сохранения теломер необходим микролемент - Mg. Интересно заметить, что только 25% людей имеют нормальный уровень магния. Ежедневная суточная норма 400 в сутки. Витамин D - способствует восстановлению длины теломер. Норма для взрослых с избыточной массой тела 2000 МЕ (при отсутствии дефицита). Ресвератрол - растительный компонент, который стимулирует активность теломеразы. Ресвератрол активирует теломеразу в нормальных клетках и блокирует деление опухолевых клеток (экспериментальное исследование).

Первой ошибкой женщин в уходе за собой является использование самодельных масок для лица. Такие средства могут только навредить, смыв защитный слой кожи, вследствие чего она станет гиперчувствительной, заявила врач-дерматокосметолог Ирина Барчукова. По ее словам, по этой причине на ней могут появляться сыпь, покраснение и другие негативные эффекты.