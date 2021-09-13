Назвали наиболее полезную кашу в осенний период

Кашу можно есть на завтрак и как гарнир на обед. Фото: pixabay

Осенью надо поддерживать иммунитет и улучшить рацион.

Полезной кашей в сезон простуд является перловка, рассказала консультант по лечебному питанию Марина Кумерина.

В ней содержится много витаминов. Ячмень считают сложным углеводом, который дает длинное чувство насыщения и энергию. Также он не дает резких подъемов сахара, поэтому перловка хорошо подойдет для людей с диабетом.

Кашу можно есть на завтрак и как гарнир на обед.

Также есть напиток из перловки, который укрепит иммунитет. Перловку нужно прокалить в духовке до золотистого цвета и перемолоть как кофе. Так получается злаковый кофе, который будет полезен в период межсезонья. При первых симптомах болезни следует заварить такой ​​кофе и добавить корицу и имбирь для большего лекарственного эффекта.

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Перловку стоит готовить на воде, так как молоко, сахар и масло увеличивают калорийность блюда. Кашу лучше заранее запаривать, так у нее увеличатся полезные свойства. Крупу нужно залить водой минимум на 2 ч. или на ночь, чтобы высвободить фитиновую кислоту, много которой содержится в злаках, что препятствует усвоению витаминов.

От макарон, картофеля или белого риса можно поправиться. Продукты крахмалистые, содержат много простых углеводов, что увеличивает сахар в крови. Если есть эти продукты холодными, то их вред значительно уменьшается.