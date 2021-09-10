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пятница, 10 сентября 2021 23:46

Объяснили, как есть макароны и картофель, чтобы не поправляться

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Объяснили, как есть макароны и картофель, чтобы не поправляться
Устойчивый крахмал холодных макарон, картофеля или риса ведет себя в организме так же, как клетчатка. Фото: pixabay

От макарон, картофеля или белого риса можно поправиться.

Продукты крахмалистые, содержат много простых углеводов, что увеличивает сахар в крови, пишет Focus.

Если есть эти продукты холодными, то их вред значительно уменьшается, пояснил немецкий диетолог Антье Гал.

"Дайте макаронам или картофелю остыть, прежде чем съесть их. Когда крахмалосодержащие продукты становятся холодными, их крахмал превращается и становится устойчивым и может быть полезным нашему организму", - сказал эксперт.

Устойчивый крахмал холодных макарон, картофеля или риса ведет себя в организме так же, как клетчатка. Он попадает в толстую кишку непереваренным, где постепенно расщепляется активными бактериями, укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.

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Устойчивый крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови. Организм вырабатывает меньше инсулина, поэтому и не хочется есть. После охлаждения крахмалистые продукты содержат меньше калорий, чем только что приготовлены. Таким образом можно съесть на 20% калорий меньше.

Для мозга наиболее полезно есть жирную рыбу из северных морей - сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка. Эти разновидности богаты на ненасыщенные жирные кислоты Омега 3. Рыбу или авокадо надо есть два раза в неделю.

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