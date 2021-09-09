Назвали продукты, которые активизируют работу мозга

Рыбу или авокадо надо есть два раза в неделю. Фото: pixabay

Для мозга наиболее полезно есть жирную рыбу из северных морей - сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка.

Эти разновидности богаты на ненасыщенные жирные кислоты Омега 3, пишет hoover.

Рыбу или авокадо надо есть два раза в неделю.

Сухофрукты и фруктовые чипсы, грецкие орехи, миндаль, фисташки и чернослив - это все также требуется для мозга В сухофруктах содержится большое количество минеральных веществ и витаминов, в частности, фосфора, калия и магния, которые замедляют процесс дегенерации мозговых клеток.

Мозгу необходимы и молочные продукты, которые полезны также и для нервной системы. Они богаты на тирамин, триктанином, фенилэтиламин, участвующие в процессе выработки гормонов счастья и помогают клеткам мозга усваивать полезные нутриенты. В молоке, кроме того, содержится вещество глутатион, которое помогает сохранить острый ум.

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Яичный желток содержит холин, что по своему действию похож на действие витаминов группы В, которые повышают скорость передачи импульсов от одних нервных клеток к другим. Стоит добавить в ежедневное меню тыквенные семечки, в них содержатся цинк, полезные жирные кислоты, магний, витамины А и Е.

Благодаря баклажанам можно жить дольше и преодолеть сердечно-сосудистые болезни. В 100 граммах баклажана содержится 25 ккал, поэтому он очень полезен для тех, кто худеет. Баклажаны низкокалорийные, поэтому легко перевариваются, их добавляют в рацион лечебных диет и диет для похудения.