Конкурс красоты "Мисс мира-2021" был отменен за пару часов до начала: что произошло

Конкурс красоты был отменен за пару часов до начала. Фото: Украинская правда

Конкурс "Мисс мира-2021" отменили за 6 часов до его начала.

Несколько участниц заболели коронавирусом, сообщает ТСН.

Конкурс должен был состояться в Пуэрто-Рико.

"Мисс Украина" Александра Яремчук записала видеообращение, в котором прокомментировала отмену конкурса. Яремчук признается, изрядно "расстроена, ведь девушек выпроваживают домой", вместе с их делегациями. Хотя все пробыли там месяц, готовясь.

Все же организаторы обещают провести конкурс в течение 90 дней.

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21 октября состоялся 30-й финальный конкурс "Мисс Украина-2021". Одержала победу Александра Яремчук. Ей 22 года, родом из Винницкой области. Окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет занимается профессионально танцами и не представляет жизни без спорта. Gazeta.ua собрала самые соблазнительные фото королевы красоты.