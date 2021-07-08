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четверг, 08 июля 2021 15:00

Когда есть белый шоколад, чтобы похудеть

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Когда есть белый шоколад, чтобы похудеть
Большое значение имеет то, когда есть белый шоколад. Фото: pixabay

Черный шоколад принято считать более полезным, чем другие разновидности, в том числе и белый.

На самом деле последний помогает похудеть, пишет "Наша мама".

Исследователи сравнили, как увеличивается вес и изменяются другие особенности, если отказаться от шоколада.

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Большое значение имеет то, когда есть шоколад. Если утром, то это поможет сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови. Вечером есть его не нужно. Шоколад влияет на чувство голода и аппетит, состояние микробиоты и качество сна.

Также, если есть белый шоколад вечером, то это изменит метаболизм человека, по словам исследователей.

Есть шоколад полезно для сердца и сосудов. Исследование показывает, что у людей, которые едят шоколад хотя бы один раз в неделю, на 8% ниже вероятность развития ишемической болезни сердца. По словам специалистов, шоколад полезен, так как состоит из биологически активных веществ.

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Дата
08
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