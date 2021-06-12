Какие полезные свойства имеет шоколад

Черный шоколад подходит лучше всего, так как содержит больше какао и меньше сахара. Фото: pixabay

Есть шоколад полезно для сердца и сосудов.

Исследование показывает, что у людей, которые едят шоколад хотя бы один раз в неделю, на 8% ниже вероятность развития ишемической болезни сердца, пишет European Journal of Preventive Cardiology.

По словам специалистов, шоколад полезен, так как состоит из биологически активных веществ.

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Содержит полифенолы, флавоноиды и стеариновую кислоту - соединения, что способствуют правильному балансу "хорошего" холестерина, а также укрепляют сердце.

В то же время, шоколад полезен, только если есть его умеренно. Черный шоколад подходит лучше всего, так как содержит больше какао и меньше сахара. Если есть его слишком много, то это может привести к ожирению и диабету.

Орехи - полезный, но калорийный продукт, поэтому их стоит есть малыми порциями. Один из самых полезных видов - миндаль. В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Его полезно есть людям, которые сидят на растительной диете. Если добавлять его в рацион регулярно, то улучшится работа сердечно-сосудистой системы, а уровень холестерина станет контролируемым. Также благодаря витамину Е, который есть в миндале, кожа будет сияющей.