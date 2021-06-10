Какие орехи наилучше влияют на организм

В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Фото: pixabay

Орехи - полезный, но калорийный продукт, поэтому их стоит есть малыми порциями.

Один из самых полезных видов - миндаль, пишет "Голос".

В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Его полезно есть людям, которые сидят на растительной диете. Если добавлять его в рацион регулярно, то улучшится работа сердечно-сосудистой системы, а уровень холестерина станет контролируемым. Также благодаря витамину Е, который есть в миндале, кожа будет сияющей.

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Орехи кешью дополнят рацион и не повлияют на процесс похудения. В них содержится много белка, полезных жиров, аминокислот, витаминов и минералов. Кешью помогает укрепить иммунитет.

В фисташках много железа, благодаря чему производятся красные кровяные тельца, которые транспортируют кислород и питательные вещества в организме. Именно поэтому фисташки становятся источником энергии. Если есть регулярно, то это поможет контролировать уровень холестерина.

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам. Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться. У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.