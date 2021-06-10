Какие орехи наилучше влияют на организм

 
Ексклюзивы
1/5
Что Украине делать с "Северным потоком"
Что Украине делать с "Северным потоком"
Просмотров: 225
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 234
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 459
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 342
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2259
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1224
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 144
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
8
13
17
3
4
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Какое белье будет модным в этом сезоне
Какое белье будет модным в этом сезоне
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 297
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 144
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1386
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 27
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 17:01

Какие орехи наилучше влияют на организм

  Комментировать
Какие орехи наилучше влияют на организм
В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Фото: pixabay

Орехи - полезный, но калорийный продукт, поэтому их стоит есть малыми порциями.

Один из самых полезных видов - миндаль, пишет "Голос".

В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Его полезно есть людям, которые сидят на растительной диете. Если добавлять его в рацион регулярно, то улучшится работа сердечно-сосудистой системы, а уровень холестерина станет контролируемым. Также благодаря витамину Е, который есть в миндале, кожа будет сияющей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пить сок и худеть: что такое жидкая диета

Орехи кешью дополнят рацион и не повлияют на процесс похудения. В них содержится много белка, полезных жиров, аминокислот, витаминов и минералов. Кешью помогает укрепить иммунитет.

В фисташках много железа, благодаря чему производятся красные кровяные тельца, которые транспортируют кислород и питательные вещества в организме. Именно поэтому фисташки становятся источником энергии. Если есть регулярно, то это поможет контролировать уровень холестерина.

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам. Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться. У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие орехи наилучше влияют на организм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 9675
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6246
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 5130
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4707
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 4230
Красота
Ночная потливость: почему возникает и насколько опасна
Ночная потливость: почему возникает и насколько опасна Просмотров: 324
Пить сок и худеть: что такое жидкая диета
Пить сок и худеть: что такое жидкая диета Просмотров: 153
Панама стала второй по популярности
Панама стала второй по популярности
5
 Просмотров: 162
Что будет, если пить слишком много воды
Что будет, если пить слишком много воды Просмотров: 621
Кому нельзя есть руколу
Кому нельзя есть руколу Просмотров: 612
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 23
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть