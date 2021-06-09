Кому нельзя есть руколу

Руккола содержит много витамина К, через который больше сворачивается кровь, поэтому ее нельзя есть тем, кто пьет лекарства, которые разжижают кровь. Фото: pixabay

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам.

Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться, пишет zelv.

У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.

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Много щавелевой кислоты в листе рукколы может образовывать почечные камни у тех, кто склонен к такой болезни. Также может обостриться хроническая мочекаменная болезнь. Кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Но отказываться полностью от рукколы не стоит, можно ограничить ее потребление.

Много есть рукколы нельзя в таких случаях:

- заболевания печени;

- дискинезия желчевыводящих путей;

- колит;

- подагр;

- гастрит с повышенной кислотностью;

- серьезные нарушения функционирования щитовидной железы;

- аутоиммунные заболевания.

Руккола содержит много витамина К, из-за которого больше сворачивается кровь. Поэтому ее нельзя есть тем, кто пьет лекарства, разжижающие кровь.

В жару пить кофе не стоит, потому что это нанесет вред здоровью. При температуре +28°C и выше тело человека начинает активно терять влагу. Кофе - мочегонный напиток, который приводит к обезвоживанию организма. Поэтому кофеин не взбодрит, а, наоборот, вызовет апатию и сонливость.