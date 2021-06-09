Кому нельзя есть руколу

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам.
Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться, пишет zelv.
У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.
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Много щавелевой кислоты в листе рукколы может образовывать почечные камни у тех, кто склонен к такой болезни. Также может обостриться хроническая мочекаменная болезнь. Кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Но отказываться полностью от рукколы не стоит, можно ограничить ее потребление.
Много есть рукколы нельзя в таких случаях:
- заболевания печени;
- дискинезия желчевыводящих путей;
- колит;
- подагр;
- гастрит с повышенной кислотностью;
- серьезные нарушения функционирования щитовидной железы;
- аутоиммунные заболевания.
Руккола содержит много витамина К, из-за которого больше сворачивается кровь. Поэтому ее нельзя есть тем, кто пьет лекарства, разжижающие кровь.
В жару пить кофе не стоит, потому что это нанесет вред здоровью. При температуре +28°C и выше тело человека начинает активно терять влагу. Кофе - мочегонный напиток, который приводит к обезвоживанию организма. Поэтому кофеин не взбодрит, а, наоборот, вызовет апатию и сонливость.
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