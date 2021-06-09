Кому нельзя есть руколу

 
Ексклюзивы
1/5
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Просмотров: 45
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 441
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 270
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 513
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 450
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 756
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 495
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1026
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 747
Фото
Все фото
8
13
17
3
4
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Какое белье будет модным в этом сезоне
Какое белье будет модным в этом сезоне
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Просмотров: 45
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 441
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 486
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 369
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 54
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
среда, 09 июня 2021 18:00

Кому нельзя есть руколу

  Комментировать
Кому нельзя есть руколу
Руккола содержит много витамина К, через который больше сворачивается кровь, поэтому ее нельзя есть тем, кто пьет лекарства, которые разжижают кровь. Фото: pixabay

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам.

Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться, пишет zelv.

У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посоветовали коктейль для эффективного похудения

Много щавелевой кислоты в листе рукколы может образовывать почечные камни у тех, кто склонен к такой болезни. Также может обостриться хроническая мочекаменная болезнь. Кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Но отказываться полностью от рукколы не стоит, можно ограничить ее потребление.

Много есть рукколы нельзя в таких случаях:

- заболевания печени;

- дискинезия желчевыводящих путей;

- колит;

- подагр;

- гастрит с повышенной кислотностью;

- серьезные нарушения функционирования щитовидной железы;

- аутоиммунные заболевания.

Руккола содержит много витамина К, из-за которого больше сворачивается кровь. Поэтому ее нельзя есть тем, кто пьет лекарства, разжижающие кровь.

В жару пить кофе не стоит, потому что это нанесет вред здоровью. При температуре +28°C и выше тело человека начинает активно терять влагу. Кофе - мочегонный напиток, который приводит к обезвоживанию организма. Поэтому кофеин не взбодрит, а, наоборот, вызовет апатию и сонливость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому нельзя есть руколу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Персонаж мультика салютовал Гитлеру

Школьник нашел золотой клад

Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах

Кремль начал военную операцию в Балтии

Искусственные зубы начали клеить на присоски

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4986
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4689
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 4644
Блогерша назвала воинов ВСУ &quot;бухими тварями&quot;
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
 16 Просмотров: 3348
Красота
Назвали время, когда нужно засыпать
Назвали время, когда нужно засыпать Просмотров: 666
Горячий тренд лета: пять топов, которые влюбят с первого взгляда
Горячий тренд лета: пять топов, которые влюбят с первого взгляда
5
 Просмотров: 171
Посоветовали коктейль для эффективного похудения
Посоветовали коктейль для эффективного похудения Просмотров: 324
Кэжуал и классика: как одеваются самые стильные мужчины Украины
Кэжуал и классика: как одеваются самые стильные мужчины Украины
 Просмотров: 306
Можно ли пить кофе в жару
Можно ли пить кофе в жару Просмотров: 360
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 12
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть