Можно ли пить кофе в жару

Холодный кофе положительно влияет на кожу, сохраняя в ней влагу. Фото: pixabay

В жару пить кофе не стоит, потому что это нанесет вред здоровью.

При температуре +28°C и выше тело человека начинает активно терять влагу, пишет 44.ua

Кофе - мочегонный напиток, который приводит к обезвоживанию организма. Поэтому кофеин не взбодрит, а, наоборот, вызовет апатию и сонливость.

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Но в то же время, если очень хочется кофе в жару, то можно приготовить его холодным. Такой вариант напитка будет иметь менее негативные последствия для организма. Это не вызовет сильного потоотделения, благодаря чему удастся избежать обезвоживания.

По словам специалистов, холодный кофе положительно влияет на кожу, сохраняя в ней влагу. Горячие же напитки провоцируют ранние морщины.

Также советуют выбирать простой кофе без добавок. Подслащивать лучше коричневым сахаром, так как в нем содержится меньше энергетических единиц.

Растворимый кофе влияет на организм человека, как и молотый. В некоторых ситуациях растворимый приносит больше пользы. Ошибочно считать, что в растворимом кофе много химии. Ведь как молотый, так и растворимый получают из одинаковых кофейных зерен.