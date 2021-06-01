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вторник, 01 июня 2021 13:10

Растворимый или молотый: какой кофе полезней

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Растворимый или молотый: какой кофе полезней
Положительный эффект от растворимого кофе также в том, что он имеет свойство сжигать жир. Фото: pixabay

Растворимый кофе влияет на организм человека, как и молотый.

В некоторых ситуациях растворимый приносит больше пользы, пишет coffee-statistics.

Ошибочно считать, что в растворимом кофе много химии. Ведь как молотый, так и растворимый получают из одинаковых кофейных зерен.

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Разница между напитками в том, что молотый кофе заваривают и в таком виде употребляют экстракт. А в растворимом сначала получают концентрированный экстракт, а затем выпаривают из него жидкость - получается сухой концентрат.

Положительный эффект от растворимого кофе также в том, что он имеет свойство сжигать жир. Содержит кофеин, а потому и еще стимулирует работу мозга, делает мышление более активным.

Растворимый кофе, как и обычный, снижает риск развития диабета второго типа. Если его пить умеренными количествами, то психика будет более устойчива, а настроение улучшится. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и благотворному воздействию на сердечно-сосудистую систему он замедляет старение организма.

Вместо кофе, утром можно пить матчу или любой другой зеленый чай. Этот напиток не вызывает нервозности и бессонницы, как это может делать кофе. Чай содержит теанин, что нейтрализует негативные эффекты кофеина.

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