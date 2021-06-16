Как защитить волосы от повреждений при ежедневных укладках

Специалисты объясняют, что влажные волосы более эластичное и склонно к выпадению. Фото: pixabay

Иногда укладки волос могут сделать их ломкими, бесцветным или вызвать выпадение.

Дерматологи говорят: волосы можно травмировать, если слишком сильно вытирать их полотенцем после мытья, пишет American Academy of Dermatology.

Специалисты объясняют, что влажные волосы более эластичны и склонны к выпадению. Лучше их осторожно завернуть в полотенце или дать высохнуть на воздухе. Чтобы был хороший вид, волосы не надо расчесывать мокрыми, потому что это усиливает ломкость. Но если они вьющиеся от природы, то расчесывать надо как раз влажными.

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Не следует слишком часто и интенсивно расчесывать волосы в течение дня. Стоит сократить использование средств для укладки: гели, спреи, лаки. Если расчесывать после стайлинга, то они будут ломаться. Перед укладкой следует позволить волосам высохнуть на воздухе. Поэтому лучше меньше пользоваться феном в течение недели.

Выпрямитель важно использовать на сухих волосах при слабом или среднем нагреве. И не чаще, чем через день. Плойку не надо долго держать на волосах, только несколько секунд. Слишком высокие температуры повредят любые волосы.

Не надо также постоянно заплетать волосы в косы, хвосты, наращивать их. Такие прически тянут волосы и могут вызвать ломкость или постоянное выпадение.

Рано или поздно у всех появляется седина на волосах и каждый хочет этот процесс оттянуть. Почему так происходит и как бороться с проблемой. Седина - это индивидуально. В причинах ее появления следует принимать во внимание как наследственность, так и особенности организма. Но если заметили седой волосок, то не надо его выдергивать, надеясь, что больше не вырастет. Лучше обратиться к специалисту. Благодаря ему можно выявить причину, если это ранняя седина, и остановить проблему.