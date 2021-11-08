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Как выбрать крем для лица: ТОП 5 советов Косметолога

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Сложно представить себе систему ухода за кожей лица, которая бы исключала кремы. Широкий ассортимент и универсальность данного продукта часто делает его буквально незаменимым.

  Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения
Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения

В любом косметическом магазине вы найдёте поражающий воображение ассортимент кремов самой разной направленности. Чтобы лучше ориентироваться в данном сегменте уходовых средств, мы поговорили с консультантами интернет-магазина Косметолог, и узнали 5 главных советов по выбору идеального крема для лица.

1. Узнайте свой тип кожи

Достаточно очевидный шаг при выборе любого косметического средства, однако, некоторые покупательницы все ещё им пренебрегают, особенно, когда покупают крем по чьему-то непрофессиональному совету. Выделяют четыре основных типа кожи:

• нормальная;
• комбинированная;
• жирная;
• сухая.

Вопреки расхожему мнению чувствительного типа не существует, это просто особенность, которая может проявляться на любой коже.

Определить тип кожи можно самостоятельно, прибегнув к методу салфетки — промокните чистое лицо салфеткой через пару часов после умывания и оцените масштаб выделения себума. Также можно обратиться за помощью к косметологу.

2. Определите проблемы

Возможно, вас беспокоят постоянные высыпания, покраснения или ваша кожа обезвожена и недостаточно эластична. Многие эстетические проблемы можно решить с помощью правильно подобранного крема. В крупных интернет-магазинах косметики, таких как Косметолог, есть множество фильтров для выбора средств, а каждый крем снабжён подробным описанием.

  Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения
Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения

3. Обратите внимание на текстуру

Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения. Обладательницам жирной и комбинированной кожи лучше выбирать лёгкие, гелевые кремы, которые быстро впитываются и не создают лишнего блеска. При сухой коже, наоборот, стоит обратить внимание на продукты с большим содержанием питательных компонентов (зачастую их роль выполняют масла).

4. Аккуратно подходите к натуральной косметике

Бытует мнение, что самая лучшая и безопасная косметика — та, которую нам подарила природа. Однако органический крем, состоящий исключительно из натуральных природных компонентов, иногда не только малоэффективен, но и попросту опасен.

Натуральные растительные экстракты и компоненты — это самые сильные аллергены, поэтому если вы являетесь обладательницей чувствительной кожи, подходить к их использованию стоит с особой осторожностью.

Также из-за отсутствия надёжных консервантов, баночка с органическим кремом в открытом состоянии может находиться совсем недолго. Вы можете попросту не успеть использовать крем полностью, прежде чем он испортится.

Если вы всё же хотите приобрести крем с органическими компонентами, выбирайте только бренды профессиональной косметики.

  Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения
Крем должен приносить не только пользу, но и удовольствие во время нанесения

5. Не пренебрегайте базой

Сегодня производители предлагают огромный ассортимент самых разных кремов для решения дерматологических и эстетических проблем с кожей лица. Однако не забывайте, что полноценный уход начинается с базовых продуктов для очищения, увлажнения и защиты от солнца.

Уделите особое внимание подбору подходящего вам увлажняющего крема (он необходим для любого типа кожи, даже жирной), а также приобретите крем с SPF-защитой.

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