Как распознать заниженную самооценку

Чтобы поднять самооценку, надо осознать основные проблемы и попытаться переосмыслить жизнь. Фото: pixabay

Человеку нужно учитывать ощущение комфорта. От него зависит самооценка, которая меняется и формируется в течение всей жизни.

Заниженная самооценка сказывается на качестве жизни, рассказали в Telegram "Психологическая поддержка".

Уровень самооценки человека влияет на его поступки и самочувствие. Если человек чувствует себя жалко, то может отказаться от мечты. А если он уверен в себе, то готов открывать новые двери. Самооценка должна быть на таком уровне, чтобы не возникали проблемы с психологическим здоровьем.

Проявления заниженной самооценки, которые нельзя игнорировать:

- человек позволяет другим решать за него;

- его часто используют;

- он привык скрывать чувства;

- зациклен на собственных недостатках;

- тратит время на дела, которые не нравятся.

Также таких людей особенно беспокоит чужое мнение, они стараются избегать конфликтов, постоянно испытывают чувство вины, застревают в токсичных отношениях, недовольны своей жизнью.

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Чтобы поднять самооценку, надо осознать основные проблемы и попытаться переосмыслить жизнь, говорят эксперты. Ведь самооценка - это не то, как человека воспринимают другие, а то, каким он видит себя.

Для некоторых одиночество может быть полезним. Пользу это состояние приносит тогда, когда человек сознательно и самостоятельно выбирает быть одиноким. Другие же ищут одиночества из-за отторжения, потому и склонны к депрессии. Также люди в исследовании психологов утверждали, что одиночество помогает отдохнуть, поскольку слишком много информационного шума и взаимодействия с людьми получают ежедневно.