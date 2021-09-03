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воскресенье, 05 сентября 2021 23:46

Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину

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Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину
К длительному одиночеству нужно быть готовыми. Фото: pixabay

Для некоторых одиночество может быть полезним.

Пользу это состояние приносит тогда, когда человек сознательно и самостоятельно выбирает быть одиноким, пишет maximum.fm

Другие же ищут одиночества из-за отторжения, потому и склонны к развитию депрессии.

Также люди в исследовании психологов утверждали, что одиночество помогает отдохнуть, поскольку слишком много информационного шума и взаимодействия с людьми получают ежедневно.

Другие же, наоборот, одиночество не любят, потому что тогда в голове возникают неприятные мысли, депрессия. К длительному одиночеству нужно быть готовыми.

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Не следует поддаваться негативным эмоциям, если постигло одиночество, рекомендуют эксперты. Необходимо подумать, как провести время с пользой и посвятить его себе и собственному развитию.

Одиночество может негативно повлиять на физическое здоровье. Организм расценивает это состояние как угрозу. Из-за этого у человека начинают выделяться гормоны. Человек ведет себя так, будто чувствует реальную угрозу. Если человек одинок, то в мозгу начинают активнее работать специфические участки, которые задействуются в моменты причинения увечий.

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