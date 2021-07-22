Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека

 
Ексклюзивы
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 252
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 387
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 963
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 396
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 414
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1197
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
3
7
5
4
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Цвета-табу для волос, которые делают старше
Цвета-табу для волос, которые делают старше
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия
Просмотров: 252
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 963
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 0
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 16:00

Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека

  Комментировать
Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека
Если человек одинок, то в мозгу начинают активнее работать специфические участки. Фото: pixabay

Одиночество может негативно повлиять на физическое здоровье.

Организм расценивает это состояние как угрозу, пишет "Курс".

Из-за этого у человека начинают выделяться гормоны. Человек ведет себя так, будто чувствует реальную угрозу.

Если человек одинок, то в мозгу начинают активнее работать специфические участки, которые задействуются в моменты причинения увечий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию

Одинокие пожилые люди чаще страдают деменцией. Одиночество влияет на развитие раковых опухолей в организме.

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека. Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается. Сон также имеет большое значение. Например, у тех, кто раньше ложится и встает, значительно меньше шансов быть в депрессии. Нарушение этого принципа может случиться из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 20790
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7488
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 5085
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4473
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4392
Красота
Чтобы заснуть за 10 с., используют армейский метод
Чтобы заснуть за 10 с., используют армейский метод Просмотров: 639
Почему нельзя есть соленое на ночь - ответ диетолога
Почему нельзя есть соленое на ночь - ответ диетолога Просмотров: 324
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
4
 Просмотров: 189
Как отрастить длинные волосы: советы специалиста
Как отрастить длинные волосы: советы специалиста Просмотров: 207
Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами
Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
Лозница манипулирует историческими фактами - культуролог
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
Голосов: 1015
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть