Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека

Если человек одинок, то в мозгу начинают активнее работать специфические участки. Фото: pixabay

Одиночество может негативно повлиять на физическое здоровье.

Организм расценивает это состояние как угрозу, пишет "Курс".

Из-за этого у человека начинают выделяться гормоны. Человек ведет себя так, будто чувствует реальную угрозу.

Если человек одинок, то в мозгу начинают активнее работать специфические участки, которые задействуются в моменты причинения увечий.

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Одинокие пожилые люди чаще страдают деменцией. Одиночество влияет на развитие раковых опухолей в организме.

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека. Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается. Сон также имеет большое значение. Например, у тех, кто раньше ложится и встает, значительно меньше шансов быть в депрессии. Нарушение этого принципа может случиться из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.