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понедельник, 14 июня 2021 16:00

Назвали еще одну причину депрессии

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Назвали еще одну причину депрессии
Человеку в любых обстоятельствах важно подстраивать свою работу под природные ритмы. Фото: pixabay

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека.

Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается, сообщает Molecular Psychiatry.

Сон также имеет большое значение. Например, те, кто раньше ложится и встает, имеют значительно меньшие шансы быть в депрессии. Нарушение этого принципа случитсья из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.

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Человеку в любых обстоятельствах важно подстраивать свою работу под природные ритмы. Эксперимент ученых показали, что люди, биологические ритмы которых были долгое время нарушены, чаще впадали в депрессию. Они также испытывали тревогу и ухудшение самочувствия.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпание имеет плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

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