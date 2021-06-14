Назвали еще одну причину депрессии

Человеку в любых обстоятельствах важно подстраивать свою работу под природные ритмы. Фото: pixabay

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека.

Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается, сообщает Molecular Psychiatry.

Сон также имеет большое значение. Например, те, кто раньше ложится и встает, имеют значительно меньшие шансы быть в депрессии. Нарушение этого принципа случитсья из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследование показало, полезно ли слушать музыку перед сном

Человеку в любых обстоятельствах важно подстраивать свою работу под природные ритмы. Эксперимент ученых показали, что люди, биологические ритмы которых были долгое время нарушены, чаще впадали в депрессию. Они также испытывали тревогу и ухудшение самочувствия.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпание имеет плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.