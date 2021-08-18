Как питаться после 40 лет

Стакан жирного молока после фитнеса поможет справиться с сокращением мышечной массы. Фото: pixabay

Для красивого вида и здорового самочувствия после 40 лет нужно правильно питаться.

С возрастом рацион надо менять, потому что в организме падает уровень энергопотребления и возрастает риск болезней, пишет fitcurves.

После 40 лет диетологи советуют есть некоторые продукты.

Например, молоко. Стакан жирного молока после фитнеса поможет справиться с сокращением мышечной массы.

Полезным есть льняное масло с его полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и лигнином в составе. Оно лучше из всех масел снижает плохой холестерин.

Грецкие орехи повышают защиту от опухолей. Людям за 40 советуют ежедневно съедать по 50 г этих орехов.

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Соя имеет изофлавоны, которые положительно сказываются на показателях холестерина, повышают плотность костной ткани у женщин, переживших менопаузу. Также соя увеличивает показатели фертильности у мужчин.

Генетика влияет на то, как человек выглядит в разном возрасте. Несмотря на это, человек сам может влиять на процессы старения. Стоит только ввести в жизнь привычки, которые помогут сохранить молодость, привлекательность и здоровье.