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пятница, 18 июня 2021 12:10

Как бороться с отекшими ногами в жару

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Как бороться с отекшими ногами в жару
Людям с проблемами отечности ног рекомендуют принимать контрастный душ. Фото: pixabay

В летнюю жару часто люди сталкиваются с проблемой отечности ног.

Причиной могут быть разные болезни, поэтому ее нельзя игнорировать, пишет anacosmo.

Прежде всего, следует выбирать правильную обувь. В жаркую погоду лучше не носить каблуков, тесных сандалий или босоножек, которые сильно сжимают ногу. Такая обувь увеличивает нагрузку на вены да и можно травмироваться.

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Людям с проблемами отечности ног рекомендуют принимать контрастный душ. Это улучшает кровообращение, тонус сосудов и кожи, дает энергию и бодрость.

Охлаждающие кремы также являются действенным способом борьбы с отечностью. Надо после прогулки прилечь на 20 мин. и поднять ноги вверх, чтобы стопы были выше головы. После этого можно использовать специальные охлаждающие кремы для ног.

Летом этого года носки станут стильным аксессуаром, который можно будет носить с туфлями или босоножками. Носки плюс комфортная обувь вроде биркенштоков - самая горячая тема лета.

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