 
Ексклюзивы
1/5
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 270
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 342
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 324
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1548
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4050
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 684
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 846
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 693
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
5
26
6
5
Носки с босоножками стали летним хитом
Носки с босоножками стали летним хитом
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Непрактичное белье и туфли на розмер больше - блогерка носит одежду позапрошлого века
Непрактичное белье и туфли на розмер больше - блогерка носит одежду позапрошлого века
Кроссовки, мюль, сабо: какую обувь подобрать для нового сезона
Кроссовки, мюль, сабо: какую обувь подобрать для нового сезона
В каких купальниках позируют знаменитости
В каких купальниках позируют знаменитости
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 531
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1611
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 801
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 189
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 15:01

Носки с босоножками стали летним хитом
5

  Комментировать

Носки с обувью будут актуальными этим летом
Фото: instagram.com/hoskelsa
Носки с обувью будут актуальными этим летом
Носки с обувью будут актуальными этим летом
Носки с обувью будут актуальными этим летом
Носки с обувью будут актуальными этим летом

Летом этого года носки станут стильным аксессуаром, который можно будет носить с туфлями или босоножками.

Носки плюс комфортная обувь вроде биркенштоков - самая горячая тема лета, рассказала стилист Евгения Услова на странице в Instagram.

По ее словам, концепция ugly достигла своего апогея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аксессуары, которые модницам следует выбросить в этом сезоне

"И это очень в духе времени - модным становится максимально комфортное. Ну а что может быть комфортнее, чем тапочки с носками? А вот для ситуаций, требующих большей собранности и соблюдения приличий, рекомендую присмотреться к варианту с лоферами и мужскими ботинками. Самые осторожные - выбирайте носки в тон обуви. Вариант с туфлями - это всегда смелое заявление. Подойдет для тех, кто любит обращать на себя внимание. Что касается кед и кроссовок, то это наиболее нейтральный выбор. Но здесь не место полумер - надеваем или длинный носок, или невидимый постороннему глазу носок-подследник ", - советует стилист.

Летом этого года модной будет одежда с различными вариантами вырезов. Откровенные модели такого фасона выпускают бренды Christopher Esber, Sir, Isa Boulder и Aje. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, хочется показать свой стиль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Носки с босоножками стали летним хитом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Певица оставила образ псевдо-девственницы

Селянам запретили торговать на рынках

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 10287
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8316
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 6931
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 6777
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 5211
Мода
Дизайнер Караванская устраивает фэшн-вызов Existential Fashion Error
Дизайнер Караванская устраивает фэшн-вызов Existential Fashion Error Просмотров: 45
Как носить трикотажную рубашку и в чем ее преимущества
Как носить трикотажную рубашку и в чем ее преимущества Просмотров: 180
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
5
 Просмотров: 945
Аксессуары, которые модницам следует выбросить в этом сезоне
Аксессуары, которые модницам следует выбросить в этом сезоне Просмотров: 288
Назвали трендовые цвета на лето и осень 2021
Назвали трендовые цвета на лето и осень 2021 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
6
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
Голосов: 272
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть