Носки с босоножками стали летним хитом

Фото: instagram.com/hoskelsa

Летом этого года носки станут стильным аксессуаром, который можно будет носить с туфлями или босоножками.

Носки плюс комфортная обувь вроде биркенштоков - самая горячая тема лета, рассказала стилист Евгения Услова на странице в Instagram.

По ее словам, концепция ugly достигла своего апогея.

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"И это очень в духе времени - модным становится максимально комфортное. Ну а что может быть комфортнее, чем тапочки с носками? А вот для ситуаций, требующих большей собранности и соблюдения приличий, рекомендую присмотреться к варианту с лоферами и мужскими ботинками. Самые осторожные - выбирайте носки в тон обуви. Вариант с туфлями - это всегда смелое заявление. Подойдет для тех, кто любит обращать на себя внимание. Что касается кед и кроссовок, то это наиболее нейтральный выбор. Но здесь не место полумер - надеваем или длинный носок, или невидимый постороннему глазу носок-подследник ", - советует стилист.

Летом этого года модной будет одежда с различными вариантами вырезов. Откровенные модели такого фасона выпускают бренды Christopher Esber, Sir, Isa Boulder и Aje. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, хочется показать свой стиль.