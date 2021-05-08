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суббота, 08 мая 2021 23:46

Вырезы на одежде будут в трендах летом

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Вырезы на одежде будут в трендах летом
Этим летом популярными будут вырезы на талии легких платьев длины миди, льняных блейзеров и топов. Фото: vogue

Летом этого года модным будет одежда с различными вариантами вырезов.

Откровенные модели такого фасона выпускают различные бренды, как Christopher Esber, Sir, Isa Boulder и Aje, пишет Vogue.

Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, поэтому и хочется показать свой стиль.

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Этим летом популярными будут вырезы на талии легких платьев длины миди, льняных блейзеров и топов. Это выглядит женственно, современно и одновременно привлекательно.

Можно найти изящные перекрещенные бретельки на блузках без рукавов и трикотажных платьях, открывающих спину.

Важно, чтобы новая обувь была удобной и подходила к основным образам в модном сезоне. Один из удобных трендов - кеды. Их уже давно модно носить белого цвета как стильное дополнение к образу. Так удобно ходить на прогулку, пикник или в сад за ребенком.

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