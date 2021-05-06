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четверг, 06 мая 2021 13:00

Кроссовки, мюль, сабо: какую обувь подобрать для нового сезона
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Для нового сезона стоит выбирать смелую и модную обувь
Фото: instagram.com/ksenia_gospodinova
Для нового сезона стоит выбирать смелую и модную обувь
Для нового сезона стоит выбирать смелую и модную обувь
Для нового сезона стоит выбирать смелую и модную обувь
Для нового сезона стоит выбирать смелую и модную обувь

Важно, чтобы новая обувь была удобной и подходила к основным образам в модном сезоне.

Стилист Ксения Господинова назвала обувь, которая будет актуальной в весенне-летнем сезоне 2021-го. Новинками поделилась в Instagram.

По ее словам, один из удобных трендов - кеды. Их уже давно модно носить белого цвета как стильное дополнение к образу. Так удобно ходить на прогулку, пикник или в сад за ребенком.

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Кроссовки стали также универсальными. Их можно надевать к юбкам, платьям и другим вещам, что ранее выглядело странно.

Лоферы, как на танкетке, так и без, сделают официальный вид более строгим, а повседневный - стильным и модным.

Мюль - обувь для времени года, когда уже не холодно, но и не жарко. Выглядит элегантно и просто, сделает более женственной.

Сабо ассоциируются с цикличностью моды, благодаря им создают интересные образы.

Сандалии с носками - еще один необычный хит сезона. Выглядит свежо, а с помощью носков можно делать цветовые акценты и необычные колорблокы.

Юбки с пикантными разрезами спереди стали невероятно популярными в 2021 году. Разрез может быть также сбоку или сзади, или асимметричная модель с обнаженной ногой. Их можно одевать каждый день и на любое мероприятие. Юбки с разрезами помогут создать привлекательный и сексуальный образ.

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Дата
06
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