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пятница, 30 апреля 2021 16:00

Модная юбка с разрезом придаст страстной пикантности образу

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Модная юбка с разрезом придаст страстной пикантности образу
Юбки с разрезами помогут создать привлекательный и сексуальный образ. Фото: pexels

Юбки с пикантными разрезами спереди стали невероятно популярными в 2021 году.

Разрез может быть также сбоку или сзади, или асимметричная модель с обнаженной ногой, пишет OBOZREVATEL

Их можно одевать каждый день и на любое мероприятие. Юбки с разрезами помогут создать привлекательный и сексуальный образ.

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Для старших женщин также есть выход - могут одевать длинные вещи, которые помогут сделать образ более романтичным. Те, у кого невысокий рост, могут воспользоваться вертикальным элементом в одежде, чтобы визуально выглядеть выше и стройнее.

Лук будет испорченным только тогда, когда с юбкой одеть объемный верх, яркие аксессуары, обувь со шнуровкой или что-то такое, что отведет внимание окружающих от разреза. Лучше всего сочетать юбки с простым верхом и минимальным количеством украшений. Образ можно дополнить обувью на каблуках, что визуально удлиняет ноги.

Модельеры советуют в этом сезоне одевать платья поверх брюк или джинсов - это новый тренд. Такой образ можно носить не только каждый день, но и на выход. Поклонницей этого тренда является немецкая модель Николь Потуральски. Для одного из выходов в свет она выбрала трикотажное платье-кардиган, которое застегнула только на одну пуговицу. К образу добавила светлые джинсы с высокой посадкой. Таким образом показала стройную фигуру.

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30
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