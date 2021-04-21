В моду вернулся еще один тренд с 1990-х

Образ должен быть многослойным, но легким и без перегрузок. Фото: https://www.instagram.com/nico.potur

Модельеры советуют в этом сезоне одевать платья поверх брюк или джинсов - это новый тренд.

Такой образ можно носить не только каждый день, но и на выход, пишет Elle.

Поклонницей этого тренда является немецкая модель Николь Потуральски. Для одного из выходов в свет она выбрала трикотажное платье-кардиган, которое застегнула только на одну пуговицу. К образу добавила светлые джинсы с высокой посадкой. Таким образом показала стройную фигуру.

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Такой модный прием начали еще в 90-х. Выбирая его, надо комбинировать вещи правильно. Образ должен быть многослойным, но легким и без перегрузок. Стилисты отмечают, что такой для такого лука нужна смелость. Если ее нет, то можно выбрать более классический стиль.

Весной, когда зарождается новая жизнь, появляется желание и возможность обновить гардероб. Популярной в сезоне весны-лета 2021 года стала максимально удобная одежда. Основным критерием такого стиля является минималистичный крой и функциональные детали.