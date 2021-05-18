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Идеальные завтраки для тех, кто на диете

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Идеальные завтраки для тех, кто на диете
Идеально подходят для завтрака темные каши, например, гречка, овсянка, но отказываться от пшеничной каши тоже не стоит. Фото: pixabay

Тем, кто худеет, нельзя пропускать завтрак.

Существует вариант идеального блюда после пробуждения, пишет hellomagazine.

Основой диет является именно здоровая пища. Она не только помогает худеть, но и дает энергию организму. Обычно во время диеты человек ест большую часть пищи утром, среднюю порцию днем, и наименьшую - вечером. Этот способ даст организму достаточно времени для переваривания и создаст естественный дефицит калорий.

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Согласно основным правилам похудения, каждый прием пищи в течение дня нужно уменьшать. Кроме клетчатки в рацион завтрака должны входить свежие фрукты или овощи. Надо добавить цельнозерновой хлеб или овсянку. Здоровые углеводы обеспечивают организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом. Белок позволит оставаться сытыми надолго и поддерживать организм во время регулярных тренировок.

Каша считается наиболее полезной на завтрак. Это блюдо является источником сложных углеводов и клетчатки, содержит много необходимых для организма микроэлементов. Идеально подходят для завтрака темные каши, например: гречка, овсянка. Но отказываться от пшеничной каши тоже не стоит.

Яйца - это быстро, вкусно, питательно и просто. Почти идеальный завтрак. Добавив к яичнице или вареному яйцу овощи, будет еще питательнее.

От сердечно-сосудистых заболеваний можно защититься, если есть одно яйцо в день. Результаты новейших исследований подтвердили этот факт. Яйца в рационе уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов.

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