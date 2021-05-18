Идеальные завтраки для тех, кто на диете

Тем, кто худеет, нельзя пропускать завтрак.
Существует вариант идеального блюда после пробуждения, пишет hellomagazine.
Основой диет является именно здоровая пища. Она не только помогает худеть, но и дает энергию организму. Обычно во время диеты человек ест большую часть пищи утром, среднюю порцию днем, и наименьшую - вечером. Этот способ даст организму достаточно времени для переваривания и создаст естественный дефицит калорий.
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Согласно основным правилам похудения, каждый прием пищи в течение дня нужно уменьшать. Кроме клетчатки в рацион завтрака должны входить свежие фрукты или овощи. Надо добавить цельнозерновой хлеб или овсянку. Здоровые углеводы обеспечивают организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом. Белок позволит оставаться сытыми надолго и поддерживать организм во время регулярных тренировок.
Каша считается наиболее полезной на завтрак. Это блюдо является источником сложных углеводов и клетчатки, содержит много необходимых для организма микроэлементов. Идеально подходят для завтрака темные каши, например: гречка, овсянка. Но отказываться от пшеничной каши тоже не стоит.
Яйца - это быстро, вкусно, питательно и просто. Почти идеальный завтрак. Добавив к яичнице или вареному яйцу овощи, будет еще питательнее.
От сердечно-сосудистых заболеваний можно защититься, если есть одно яйцо в день. Результаты новейших исследований подтвердили этот факт. Яйца в рационе уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов.
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