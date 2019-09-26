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четверг, 26 сентября 2019 12:26

"Есть то, что хочется" - Анита Луценко раскрыла секрет идеального тела

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&quot;Есть то, что хочется&quot; - Анита Луценко раскрыла секрет идеального тела
Анита Луценко поделилась своим рационом. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко раскрыла секрет идеальной фигуры, которым поделилась с поклонниками.

Подробностями звезда шоу "Взвешенные и счастливые" поделилась в интервью изданию "Факты".

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По словам Аниты, она никогда не сидела на диетах, только придерживалась правильного питания и регулярно занималась спортом.

"В мой рацион входят фрукты, рыба, курятина. Стараюсь каждый день употреблять фрукты и ягоды. Не ем 2 дня подряд одно и то же. Мое правило - никаких повторов. Многообразие в еде - залог здорового питания", - поделилась Луценко.

Анита говорит, что запрещать себе съесть что-то приводит к нарушению психики и неправильного восприятия себя и собственного тела.

"Если захочу, съем сало или пельмени. Считаю, каждый день нужно есть то, что хочется. Не следует постоянно думать: "Я не могу это съесть, потому что буду толстая и неуспешный". Если у тебя на 90% нормальная еда, ты тренируешься и со здоровьем все хорошо, можно позволить себе все, что угодно, и не чувствовать угрызений совести. Глупо постоянно себя ограничивать", - подытожила фитнес-тренерка.

Недавно фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для тех, у кого сидячий образ жизни. Видео тренировки женщина опубликовала в Instagram.

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