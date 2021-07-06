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вторник, 06 июля 2021 16:00

Есть перед сном можно: какие продукты лучше выбирать

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Есть перед сном можно: какие продукты лучше выбирать
40 граммов миндаля перед сном будут полезными. Фото: pixabay

Те, кто заботится о фигуре и здоровье, одним из главных правил считают не переедать на ночь.

Это бывает сложно соблюдать, пишет wworld.com.ua.

Есть перед сном на самом деле можно, главное - какие продукты и их количество. Кое-что не только можно, но и нужно есть перед тем, как ложиться.

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За час до сна можно есть продукты с низкой калорийностью и содержанием кислоты триптофан. Лучше всего подходит кефир, так как содержит кальций, который лучше усваивается вечером. Кефир малокалорийный, нужно выбирать 1-1,5% жирности.

Еще один вариант позднего перекуса - мясо индейки. Оно не калорийное, содержит белок, который ускоряет обмен веществ. Вечером можно съесть не более 80 г.

40 г миндаля перед сном будут полезными. Он содержит магний, который успокаивает нервную систему и так можно быстрее заснуть.

Яблоки рекомендуют есть не сырые, а печенные. В таком виде они лучше усваиваются и перевариваются. Много триптофана, который позволяет быстрее заснуть, содержат вишня и черешня. За раз можно съесть не более 17 ягод.

Цельнозерновые хлебцы на вечер также не повредят. Содержат витамины B и B6, недостаток которых приводит к бессоннице. Если же их достаточно, то и качество сна лучше.

Не только то, что человек ест, но и когда ест, может влиять на физиологические механизмы, вовлеченные в регуляцию веса тела. Разное время суток влияет также и на тягу к сладкому.

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