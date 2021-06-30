На вес влияет не только то, что человек ест, но и когда

Не только то, что человек ест, но и когда ест, может влиять на физиологические механизмы, которые регулируют вес тела. Фото: pixabay

Молочный шоколад считают невероятно калорийным и вредным для фигуры.

Но ученые исследовали условия, при которых он помогает бороться с лишними килограммами, пишет lhealth.info.

Исследователи провели эксперимент, к которому привлекли женщин в постменопаузе. Те ели по 100 г шоколада в разные периоды времени: утром после пробуждения или поздно вечером перед сном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая пища дает организму необходимую влагу в жару

Результаты показали, что ни утром, ни ночью шоколад не спровоцировал увеличение веса. В зависимости от времени суток шоколад влияет на аппетит, состав микробиоты и сон. Если утром есть молочный шоколад большими порциями, то это поможет сжечь жир. В зависимости от времени суток шоколад может менять работу метаболизма на следующий день.

По словам исследователей, не только то, что человек ест, но и когда ест, может влиять на физиологические механизмы, вовлеченные в регуляцию веса тела. Разное время суток влияет также и на тягу к сладкому.

Поздние обеды вредят организму и красоте человека. Если пропустить обед вообще, то в крови снизится сахар и человек будет раздражен. Как правило, если человек не ест днем, то наверстывает это вечером, из-за чего потом поправляется. Поетому важно сытно и сбалансировано пообедать.