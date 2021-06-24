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четверг, 24 июня 2021 23:46

Диетологиня рассказала об опасности позднего обеда

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Диетологиня рассказала об опасности позднего обеда
Обеденный рацион советуют обогатить овощами, белками и углеводами. Фото: pixabay

Поздние обеды вредят организму и красоте человека.

Если пропустить обед вообще, то в крови снизится сахар и человек будет раздражен, рассказала диетолог Тамара Дюкер Фрейман.

По ее словам, как правило, если человек не ест днем, то наверстывает это вечером, из-за чего потом поправляется. Поетому важно сытно и сбалансировано пообедать.

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Таким образом питания будет правильно организованным и не будет ощущаться голод. Обеденный рацион советуют обогатить овощами, белками и углеводами. Отличным источником жиров является оливковое масло, авокадо и орехи.

Во время стресса больше выделяется гормон кортизол, который отвечает за настроение. Он регулирует углеводный обмен организма и причастен к развитию стресса. Переедая, человек пытается справится со стрессом, из-за чего и увеличивается вес.

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