Диетологиня рассказала об опасности позднего обеда

Обеденный рацион советуют обогатить овощами, белками и углеводами. Фото: pixabay

Поздние обеды вредят организму и красоте человека.

Если пропустить обед вообще, то в крови снизится сахар и человек будет раздражен, рассказала диетолог Тамара Дюкер Фрейман.

По ее словам, как правило, если человек не ест днем, то наверстывает это вечером, из-за чего потом поправляется. Поетому важно сытно и сбалансировано пообедать.

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Таким образом питания будет правильно организованным и не будет ощущаться голод. Обеденный рацион советуют обогатить овощами, белками и углеводами. Отличным источником жиров является оливковое масло, авокадо и орехи.

Во время стресса больше выделяется гормон кортизол, который отвечает за настроение. Он регулирует углеводный обмен организма и причастен к развитию стресса. Переедая, человек пытается справится со стрессом, из-за чего и увеличивается вес.