Как прекратить заедать стресс

Переедая, человек пытается справится со стрессом, из-за чего и увеличивается вес. Фото: pixabay

Во время стресса больше выделяется гормон кортизол, который отвечает за настроение.

Он регулирует углеводный обмен организма и причастен к развитию стресса, пишет Change.ua

Переедая, человек пытается справится со стрессом, из-за чего и увеличивается вес.

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Желание съесть из-за стресса кусок сладкой пищи - это желание заполнить какую-то психоэмоциональную пустоту. Поэтому сначала надо найти ее причину.

Во время стресса важно найти себе приятные занятия и ими успокаиваться. Быстрее восстановить силы поможет правильный режим сна. Ведь, если недосыпать, то это более способствует перееданию. Также диетологи советуют записывать все, что происходит с организмом в это время.

Продлить молодость человека способен витамин Е, который называют еще витамином красоты.Попадая в организм, он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект лифтинга.