Экс-солистка группы ВИА Гра станет новой участницей проекта "Танцы со звездами"

Украинская певица Надежда Мейхер объявила о том, что будет участвовать в четвертом сезоне телевизионного проекта "Танцы со звездами". Эту новость Мейхер сообщила на своей странице в instagram, после вызова от своего коллеги Олега Винника. Певец стал первым звездным участником нового сезона. Чтобы танцевать в шоу, звезды бросают друг другу вызов в социальной сети с хэштегом # танциззиркамиchallenge. Экс-солистка ВИА Гры пригласила принять участие в проекте Санту Димопулос.

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Надежда Мейхер возвращается на паркет «Танцев со звёздами». Фото: instagram



Звезда уже была участницей шоу в 2006 году.

"Я невероятно счастлива снова Танцевать ... И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутом шоу Танцы со звездами. В глубоком 2006 году я уже участвовала, но ... Тогда так много не было сказано, пережито, почувствовать языком тела в танце. ", - написала певица в своем профиле.

Победителями прошлого сезона "Танцев со звездами" стали актриса Ксения Мишина и танцовщик Женя Кот. В шоу принимают участие 14 пар. В первом сезоне победу одержали Владимир Зеленский и Алена Шоптенко.