Девушка заболела анорексией, потому что не нашла работу

Сейчас девушке нужна медицинская помощь. Фото: i.obozrevatel.com

Вес харьковчанки Кати составляет 23 килограмма. Девушка довела себя до такого состояния из-за отказа в Центре занятости.

Сейчас девушке нужна медицинская помощь. Все внутренние органы поражены, при этом девушка жаждет жить и пытается питаться самостоятельно через зонд, - пишет "Обозреватель".

Девушка окончила университет, получила диплом специалиста международных экономических отношений и пыталась найти работу, но безуспешно. В Центре занятости, ей сказали, что такие специалисты в Украине никому не нужны и даром, предложив работать уборщицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили причину возникновения анорексии

"С этого момента она полностью разочаровалась в жизни и ушла "в себя", перестала искать работу, общаться с людьми, перестала принимать пищу. Не каждый спокойно может осознать тот факт, что приложив массу усилий, времени на обучение, построив массу планов, твои мечты мгновенно развеются, так как ты никому не нужен ни как специалист, ни как гражданин своей страны", - написала в соцсетях харьковчанка Наталья Демьяненко.

Красоту человеческого тела после победы над анорексией зафиксировали на фотографиях. Герои фотоподборки - преимущественно женщины. Танцовщица школы балета, мама младенца, участники команд по игровым видам спорта, чемпионы по боди-билдингу.