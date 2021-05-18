Что такое косметический лед и чем он полезен для кожи

Если регулярно использовать косметический лед, то можно заметить улучшение состояния кожи. Фото: pixabay

Для решения проблем с кожей в косметологии применяют косметический лед.

О пользе этого средства и как приготовить его дома рассказала косметолог Татьяна Моторина в Instagram.

Холод на коже стимулирует кровообращение и обмен веществ. Таким образом усиливается полезный эффект отваров трав или натуральных соков.

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Если регулярно использовать косметический лед, то можно заметить улучшение состояния кожи, уменьшение глубины мимических морщин, сужение пор. Цвет кожи выровняется и станет здоровым. Большую пользу принесет и контрастная процедура, то есть протирать льдом кожу после горячих компрессов, ванночек, бани или душа.

Замороженные отвары трав, таких как: шалфей, череды, мята, ромашка, зверобой, липовый цвет или обычная замороженная заварка черного или зеленого чая, являются одними из самых легкодоступных для использования.

Для приготовления косметического льда из травяного настоя нужно залить одну столовую ложку травяного сбора или определенного компонента стаканом кипятка и оставить настаиваться на полчаса. Замороженный сок различных фруктов и ягод может служить в качестве тонизирующего, отбеливающего, питательного средства. А еще так могут сузиться поры.

Качество воды играет немалую роль. Подойдет минеральная негазированная, очищенная питьевая или талая вода.

Замедлить процесс старения и продлить жизнь помогает черника. Эти ягоды содержат большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга. Исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни.