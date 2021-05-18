Что такое косметический лед и чем он полезен для кожи

 
Ексклюзивы
1/5
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 171
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 180
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1125
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 504
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 738
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1593
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5346
Фото
Все фото
6
2
5
5
11
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
&quot;Как зомби&quot;: пластические хирурги создали образ идеальной женщины
"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины
Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах &quot;Мисс Украина Вселенная&quot;
Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах "Мисс Украина Вселенная"
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; везет 100 кг одежды на конкурс красоты
"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Видео
Все видео
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 153
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 225
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 990
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 468
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 12:00

Что такое косметический лед и чем он полезен для кожи

  Комментировать
Что такое косметический лед и чем он полезен для кожи
Если регулярно использовать косметический лед, то можно заметить улучшение состояния кожи. Фото: pixabay

Для решения проблем с кожей в косметологии применяют косметический лед.

О пользе этого средства и как приготовить его дома рассказала косметолог Татьяна Моторина в Instagram.

Холод на коже стимулирует кровообращение и обмен веществ. Таким образом усиливается полезный эффект отваров трав или натуральных соков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили лучшее время дня, чтобы принимать душ

Если регулярно использовать косметический лед, то можно заметить улучшение состояния кожи, уменьшение глубины мимических морщин, сужение пор. Цвет кожи выровняется и станет здоровым. Большую пользу принесет и контрастная процедура, то есть протирать льдом кожу после горячих компрессов, ванночек, бани или душа.

Замороженные отвары трав, таких как: шалфей, череды, мята, ромашка, зверобой, липовый цвет или обычная замороженная заварка черного или зеленого чая, являются одними из самых легкодоступных для использования.

Для приготовления косметического льда из травяного настоя нужно залить одну столовую ложку травяного сбора или определенного компонента стаканом кипятка и оставить настаиваться на полчаса. Замороженный сок различных фруктов и ягод может служить в качестве тонизирующего, отбеливающего, питательного средства. А еще так могут сузиться поры.

Качество воды играет немалую роль. Подойдет минеральная негазированная, очищенная питьевая или талая вода.

Замедлить процесс старения и продлить жизнь помогает черника. Эти ягоды содержат большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга. Исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что такое косметический лед и чем он полезен для кожи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16551
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8883
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 8217
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 7857
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7695
Красота
Определили лучшее время дня, чтобы принимать душ
Определили лучшее время дня, чтобы принимать душ Просмотров: 360
Назвали ягоду, которая замедляет старение
Назвали ягоду, которая замедляет старение Просмотров: 828
Преимущества для организма семян чиа
Преимущества для организма семян чиа Просмотров: 198
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг Просмотров: 396
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
6
 Просмотров: 2619
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 1076
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть