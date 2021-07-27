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вторник, 27 июля 2021 15:53

Что такое бьюти-подушка и поможет ли она выспаться

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Что такое бьюти-подушка и поможет ли она выспаться
В фазе глубокого сна человек не контролирует положение тела. Фото: pixabay

Неудобная подушка увеличит количество морщин на лице.

Молодость поможет продлить специальная бьюти-подушка, рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.

В фазе глубокого сна человек не контролирует положение тела. Если это делать необходимо, то человек будет думать об этом всю ночь и не выспится.

Бьюти-подушка имеет несколько степеней, которые помогают принять правильное положение сна и не мнутся лицу. В то же время, в реальности это может быть неудобно и когда человек захочет перевернуться, то проснется, потому что на подушке есть ограничители.

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Важную роль играет и строение тела, которое у всех разное. Кому-то нужна удобная гигантская подушка, а кому-то плоская маленькая. Специальные бьюти-подушки обычно имеют один размер для всех. Поэтому важно еще и то, какой матрас, температура воздуха в комнате и привычное положение для сна.

Для людей, которым трудно заснуть, существует старая надежная техника, чтобы избавиться от этой проблемы. Так называемый военный метод считается самым эффективным, который поможет заснуть за 10 с.Такая техника была популярна в американской армии. Самое длинное время засыпания по ней - 2 мин. Метод советуют практиковать ежедневно для заметного эффекта. Ощутимые результаты будут через шесть недель практики.

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