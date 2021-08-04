Что есть на ночь, чтоба похудать - эффективные советы

Лучшая еда на ночь - овощи. Фото: pixabay

Если человек занимается спортом или другими активностями, то ему совсем не помешает есть после 18.00

Есть продукты, от которых не надо отказываться на диете, или поздно вечером, пишет goodhouse.

Среди них содержащие белок: курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Укрепляют кости и иммунную систему, улучшаются состояние кожи и выработка гормонов.

Лучшая еда на ночь - овощи. Почти не содержат калорий, но богаты витаминами и полезными веществами. Лучше есть сырые: сельдерей, морковь, свёклу. Можно также приготовить кабачковые оладьи. Это простой, вкусный и сытный перекус. Следует помнить и о клетчатке в рационе, которая содержится во фруктах, бобовых, злаках и зелени.

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Орехи - питательный и полезный продукт, который хорошо подойдет для перекуса вечером. 10 миндальных орехов помогут утолить голод и обеспечат организм витаминами группы В и магнием.

Обмен веществ в организме каждого человека имеет индивидуальную скорость. Процесс пойдет быстрее благодаря здоровому сну, тренировке, питанию и режиму питья. Некоторые продукты в рационе позволят ускорить обмен веществ, похудеть и стать здоровым.