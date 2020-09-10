"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса

Фото: Тарас Подолян

Ароматами с украинской душой называет линейку своих духов, вдохновленных Украиной, парфюмер Ксандра Осинина. Автор нишевых ароматов собрала в духи те запахи, которые являются для украинцев родными и знакомыми с детства. Об особенностях украинской нишевой парфюмерии она рассказывает Gazeta.ua.

Я начала заниматься парфюмерией пять лет назад покинув живопись. Годами я искала именно свое искусство, перебирая разные жанры, техники, материалы. Создаю духи я так же как пишу полотна: в них тоже основным является сюжет, так же присутствуют планы, колорит, детали, а также "Золотое сечение". Закономерности все те же. Но когда я год работаю над ароматом - это нормально, потому что потом я его выпускаю в тираж и повторяю. Я все время провожу параллели между парфюмерией и живописью.

Какие природные запахи вдохновляют вас на создание духов?

Мы глубоко запоминаем жизненные ситуации через запахи, хотя чаще всего это происходит подсознательно. Но аромат может перенести в определенное место, воспоминание, ситуацию абсолютно магическим способом, в определенном смысле он как машина времени или портал. У меня есть такие ароматы, изображающие пейзажи определенных мест. Один из таких - "Мольфарський лес". Для меня это портал в Карпаты. Нюхаю, закрываю глаза и оказываюсь в лесу. В самой темной гуще престарелых деревьев, которые когда падают, остаются лежать, обрастают мхом и потеют. Парфюм имеет реалистичное и объемное звучание. В детство меня возвращают теплые и обычные бытовые ароматы, например - выпечки, яблок с корицей или земляники. Какие из ароматов воспринимается как защищенность, безопасность, забота? Те, которые напоминают запах дома, где нам было хорошо, где о нас заботились. И главное - где нас безусловно любили. В работе с ароматами нужно понимать многие вещи. Например то, как же человек воспринимает запахи, и почему один и тот же парфюм кому-то будет пахнуть цветами и зеленью, а кому-то соленым огурцом. Это немножко по нейробиологии и психологии, немножко по химии, ну и в первую очередь логический анализ, почему может восприниматься именно так. Люди за границей, те же французы, калину не понимают - она ​​им ничем не триггерит. Это не их ягода

Вы едва ли не первая добавили в парфюм ноту калины. О чем вам этот запах?

Калина присутствуют в моем аромате "Партизанская любовь". Он знаковый и важный в моем творчестве. Из него началось сознательное создание ароматов, вдохновленных Украиной. Как и тема, парфюм сложный и неоднозначный - либо очень нравится, либо вовсе нет, принципиальный такой. Это для меня признак того, что он имеет характер, ищет своего человека. Аромат нестандартный тем, что в нем есть нота калины, которую обычно не используют в парфюмерии. Автор: предоставила Ксандра Осинина Парфюм "Партизанская любовь" содержит аромат калины Если рисовать этот сюжет как картину - это тайник, где на деревянном старом столе лежат яблоки, стоит чашечка с душистым травяным чаем, где есть и калина и горькие степные травы. Задымленный деревянный потолок, в углах прорастают грибы, земляной пол, покрытый сеном. Это то, что я вижу внутренним зрением, когда ношу этот парфюм. Эту композицию я собрала с первого раза. Такого почти не происходит в парфюмерии - всегда что-то лишнее вылезает, то надо переделать, иногда бывают десятки попыток перед тем, как аромат увидит свет. А здесь - раз, и родился, и добавить нечего, потому что целостный и самодостаточный. Калину вводила в парфюм из натуральной настойки. Среди синтетических компонентов в парфюмерии нет такого, который бы воспроизводил запах калины. Люди за границей, те же французы, калину не понимают - она ​​им ничем не триггерит. Это не их ягода.

Много ли парфюмеров подражают своим коллегам?

Так случилось, что большинство парфюмерных идей вторичные. Даже независимые парфюмеры иногда пытаются повторить классические или люксовые духи. В определенном смысле это как имитировать образ жизни другого народа, причем по преданию или короткими туристическими визитами. Мне в таком подходе не хватает глубины, открытости, подлинности, души. Я себе поставила цель делать иначе. У меня первичные идеи - я сама себе автор, и никого не перепеваю. В моей основной линейке "Духи, вдохновленные Украиной", почти что нет экзотических нот, там родные, знакомые нам по собственному быту и природе ароматы. В моей стране война, и это ужасная боль. Значительная часть моих духов - это сублимация этой боли

Ваши духи как-то перекликаются с актуальной современностью, рассказывают о современном.

Искусство - это еще и о необходимости привлекать внимание к важным темам. В моей стране война, и это ужасная боль, от которого хочется отвернуться, но нет же куда, потому что это то, что пропитывает все уровни реальности. Значительная часть моих духов - это сублимация этой боли. Вообще, я понимаю, что это также и мое оружие, и способ жить, но и надежда и поддержка. Все мои духи чем-то необычные, на то они и истории во флаконах. Например, "Янтарное ожерелье". Есть такая составляющая - амбра. В парфюмерных нотах встречается серая амбра - китовая, животного происхождения, и желтая амбра - янтарь. Имею настоящую серую амбру для изучения. Если честно, у нее очень неприятный аромат сам по себе, хотя, конечно, в духах много таких компонентов, которые в чистом виде неприятные, а становятся красивыми лишь в небольшом количестве и в гармоничной композиции. Но китовая амбра, кроме того, что неэтична из-за своего происхождения, дорогая, часто подделывается, она еще и не очень нам понятна как аромат. В ней есть деревянные, соленые, смоляные, животные аспекты звучания, но это не такой аромат, как наше море или вообще что-то привычное. По крайней мере, если сравнивать с приятными ароматами. Если бусинки янтаря потереть об одежду или нагреть в руках, он дает едва заметный смоляной аромат с яблочной ноткой А вот янтарь для Украины очень близок, привычный и родной с давних времен. И янтарь имеет аромат - очень легкий, тонкий, но невероятно уютный и приятный. Если бусинки, особенно из необработанного янтаря, потереть об одежду или нагреть в руках, он дает едва заметный смоляной аромат с яблочной ноткой. Здесь был интересный для меня опыт, когда я попыталась уловить его. При обработке янтаря для украшений образуется стружка, которую я настояла и добавила в парфюм, а затем усилила все, что почувствовала в самом янтаре, другими родственными компонентами. Автор: предоставила Ксандра Осинина Парфумерия - еще один вид искусства Кроме основной линейки, у меня еще есть духи, вдохновленные другими странами или временами. Одним из таких является аромат "Черный цветок": так ацтеки называли ваниль. Я очень не люблю в духах сладкую кулинарную ваниль, точнее ванилин, но именно он встречается чаще всего. При этом обожаю натуральную специю за ее маслянистые, кожаные, дымные и несколько мускусные ноты. Вот я себе и придумала, что хочу аромат с ванилью, но не сладкий кулинарный. В определенных пропорциях соединила четыре разных ванильных компонента и обогатила композицию теми же кожаными и дымными нотками, усилив естественное звучание. И получилась моя ваниль несколько грубая, темная и насыщенная, совсем не сладкая, но очень чувственная. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разделение духов на женские и мужские - условность Вообще мир парфюмерии большой и увлекательный. Попадая в него вы открываете потайную дверцу в сказочное измерение своего внутреннего мира, как при чтении прекрасной истории на страницах книги. Духи можно не только носить и слушать, их можно проживать, и парфюм будет вашим проводником в этом путешествии.

Компания Omega Ingredients в сотрудничестве с NASA выпустят парфюм Eau De Space с запахом космоса. Аромат был разработан на основе наблюдений астронавтов, которые отмечали среди главных нот в аромате космоса порох, малину, ром, горелое мясо и металл. Формула парюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам. Приобрести флакон космического аромата можно будет уже в октябре этого года.