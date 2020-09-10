"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса

Ароматами с украинской душой называет линейку своих духов, вдохновленных Украиной, парфюмер Ксандра Осинина. Автор нишевых ароматов собрала в духи те запахи, которые являются для украинцев родными и знакомыми с детства. Об особенностях украинской нишевой парфюмерии она рассказывает Gazeta.ua.
Я начала заниматься парфюмерией пять лет назад покинув живопись. Годами я искала именно свое искусство, перебирая разные жанры, техники, материалы. Создаю духи я так же как пишу полотна: в них тоже основным является сюжет, так же присутствуют планы, колорит, детали, а также "Золотое сечение". Закономерности все те же. Но когда я год работаю над ароматом - это нормально, потому что потом я его выпускаю в тираж и повторяю. Я все время провожу параллели между парфюмерией и живописью.
Какие природные запахи вдохновляют вас на создание духов?
Мы глубоко запоминаем жизненные ситуации через запахи, хотя чаще всего это происходит подсознательно. Но аромат может перенести в определенное место, воспоминание, ситуацию абсолютно магическим способом, в определенном смысле он как машина времени или портал. У меня есть такие ароматы, изображающие пейзажи определенных мест. Один из таких - "Мольфарський лес". Для меня это портал в Карпаты. Нюхаю, закрываю глаза и оказываюсь в лесу. В самой темной гуще престарелых деревьев, которые когда падают, остаются лежать, обрастают мхом и потеют. Парфюм имеет реалистичное и объемное звучание.
В детство меня возвращают теплые и обычные бытовые ароматы, например - выпечки, яблок с корицей или земляники. Какие из ароматов воспринимается как защищенность, безопасность, забота? Те, которые напоминают запах дома, где нам было хорошо, где о нас заботились. И главное - где нас безусловно любили.
В работе с ароматами нужно понимать многие вещи. Например то, как же человек воспринимает запахи, и почему один и тот же парфюм кому-то будет пахнуть цветами и зеленью, а кому-то соленым огурцом. Это немножко по нейробиологии и психологии, немножко по химии, ну и в первую очередь логический анализ, почему может восприниматься именно так.
Люди за границей, те же французы, калину не понимают - она им ничем не триггерит. Это не их ягода
Вы едва ли не первая добавили в парфюм ноту калины. О чем вам этот запах?
Калина присутствуют в моем аромате "Партизанская любовь". Он знаковый и важный в моем творчестве. Из него началось сознательное создание ароматов, вдохновленных Украиной. Как и тема, парфюм сложный и неоднозначный - либо очень нравится, либо вовсе нет, принципиальный такой. Это для меня признак того, что он имеет характер, ищет своего человека. Аромат нестандартный тем, что в нем есть нота калины, которую обычно не используют в парфюмерии.
Если рисовать этот сюжет как картину - это тайник, где на деревянном старом столе лежат яблоки, стоит чашечка с душистым травяным чаем, где есть и калина и горькие степные травы. Задымленный деревянный потолок, в углах прорастают грибы, земляной пол, покрытый сеном. Это то, что я вижу внутренним зрением, когда ношу этот парфюм.
Эту композицию я собрала с первого раза. Такого почти не происходит в парфюмерии - всегда что-то лишнее вылезает, то надо переделать, иногда бывают десятки попыток перед тем, как аромат увидит свет. А здесь - раз, и родился, и добавить нечего, потому что целостный и самодостаточный.
Калину вводила в парфюм из натуральной настойки. Среди синтетических компонентов в парфюмерии нет такого, который бы воспроизводил запах калины. Люди за границей, те же французы, калину не понимают - она им ничем не триггерит. Это не их ягода.
Много ли парфюмеров подражают своим коллегам?
Так случилось, что большинство парфюмерных идей вторичные. Даже независимые парфюмеры иногда пытаются повторить классические или люксовые духи. В определенном смысле это как имитировать образ жизни другого народа, причем по преданию или короткими туристическими визитами. Мне в таком подходе не хватает глубины, открытости, подлинности, души. Я себе поставила цель делать иначе. У меня первичные идеи - я сама себе автор, и никого не перепеваю. В моей основной линейке "Духи, вдохновленные Украиной", почти что нет экзотических нот, там родные, знакомые нам по собственному быту и природе ароматы.
В моей стране война, и это ужасная боль. Значительная часть моих духов - это сублимация этой боли
Ваши духи как-то перекликаются с актуальной современностью, рассказывают о современном.
Искусство - это еще и о необходимости привлекать внимание к важным темам. В моей стране война, и это ужасная боль, от которого хочется отвернуться, но нет же куда, потому что это то, что пропитывает все уровни реальности. Значительная часть моих духов - это сублимация этой боли. Вообще, я понимаю, что это также и мое оружие, и способ жить, но и надежда и поддержка.
Все мои духи чем-то необычные, на то они и истории во флаконах. Например, "Янтарное ожерелье". Есть такая составляющая - амбра. В парфюмерных нотах встречается серая амбра - китовая, животного происхождения, и желтая амбра - янтарь. Имею настоящую серую амбру для изучения. Если честно, у нее очень неприятный аромат сам по себе, хотя, конечно, в духах много таких компонентов, которые в чистом виде неприятные, а становятся красивыми лишь в небольшом количестве и в гармоничной композиции. Но китовая амбра, кроме того, что неэтична из-за своего происхождения, дорогая, часто подделывается, она еще и не очень нам понятна как аромат. В ней есть деревянные, соленые, смоляные, животные аспекты звучания, но это не такой аромат, как наше море или вообще что-то привычное. По крайней мере, если сравнивать с приятными ароматами.
Если бусинки янтаря потереть об одежду или нагреть в руках, он дает едва заметный смоляной аромат с яблочной ноткой
А вот янтарь для Украины очень близок, привычный и родной с давних времен. И янтарь имеет аромат - очень легкий, тонкий, но невероятно уютный и приятный. Если бусинки, особенно из необработанного янтаря, потереть об одежду или нагреть в руках, он дает едва заметный смоляной аромат с яблочной ноткой. Здесь был интересный для меня опыт, когда я попыталась уловить его. При обработке янтаря для украшений образуется стружка, которую я настояла и добавила в парфюм, а затем усилила все, что почувствовала в самом янтаре, другими родственными компонентами.
Кроме основной линейки, у меня еще есть духи, вдохновленные другими странами или временами. Одним из таких является аромат "Черный цветок": так ацтеки называли ваниль. Я очень не люблю в духах сладкую кулинарную ваниль, точнее ванилин, но именно он встречается чаще всего. При этом обожаю натуральную специю за ее маслянистые, кожаные, дымные и несколько мускусные ноты. Вот я себе и придумала, что хочу аромат с ванилью, но не сладкий кулинарный. В определенных пропорциях соединила четыре разных ванильных компонента и обогатила композицию теми же кожаными и дымными нотками, усилив естественное звучание. И получилась моя ваниль несколько грубая, темная и насыщенная, совсем не сладкая, но очень чувственная.
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Вообще мир парфюмерии большой и увлекательный. Попадая в него вы открываете потайную дверцу в сказочное измерение своего внутреннего мира, как при чтении прекрасной истории на страницах книги. Духи можно не только носить и слушать, их можно проживать, и парфюм будет вашим проводником в этом путешествии.
Компания Omega Ingredients в сотрудничестве с NASA выпустят парфюм Eau De Space с запахом космоса.
Аромат был разработан на основе наблюдений астронавтов, которые отмечали среди главных нот в аромате космоса порох, малину, ром, горелое мясо и металл.
Формула парюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.
Приобрести флакон космического аромата можно будет уже в октябре этого года.
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