Разделение духов на женские и мужские - условность

Автор: Тарас Подолян На мужчинах и женщинах те же духи пахнут по-разному - говорит Ксандра Осинина

Духов женских и мужских не бывает - считает парфюмер Ксандра ОсининА. "Часто мужчины носят женские, а девушки - мужские, это абсолютно нормально. Разделение на женские и мужские ароматы - больше маркетинговый ход. Для людей сознательных, мне кажется, это не имеет значения. Важно, нравится ли тебе аромат", - отметила она в интервью журналу "Країна".

"На коже мужчины и женщины тот же аромат раскрывается по-разному. На мужском теле в духах, даже цветочных, усиливаются мускусные, амбровые, древесные, смоляные нотки - они поднимаются вверх и их слышно лучше. На женской коже наоборот - активнее становятся, выходят вперед более хрупкие, фруктовые и цветочные ноты.

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И сам человек в разном состоянии, разном настроении, в разное день, в разную погоду выберет различные ароматы. Раньше, когда духи были редкостью, когда их доставали откуда-то и дрожащими руками открывали коробку, все млели перед французскими духами. Сейчас это смешно звучит, потому что французских духов очень много - дешевых и дорогих. Итальянские, кстати, мне более нравятся. Характер другой. Итальянцы более темпераментные, провокационные. У французов парфюмерия обычно более костюмная ", - делится наблюдениями Ксандра.

Интервью с Ксандра Осининой читайте в журнале "Країна".

В Турции в древнем городе Пергаме на раскопках обнаружили флакон с остатками парфюмерного масла. Его изготовили около 2500 лет назад, сообщает Daily Sabah. Находку сделали в Нижнем городе. Там жили рядовые горожане. Элита жила в Верхнем городе. Флакон содержал остатки парфюмерного масла под названием "арибаллос". Рядом с ним нашли фибулу - застежка для одежды. Она датирована тем же периодом, что и флакон с маслом. Исследование показало, что эта фибула была предметом роскоши.