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четверг, 13 августа 2020 23:46

Назвали бьюти-лайфхакb, которые понадобятся каждой женщине

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Назвали бьюти-лайфхакb, которые понадобятся каждой женщине
Хитрости по уходу за собой использует каждая женщина. Фото: pixabay

Есть советы и трюки, которые могут облегчить бьюти-рутину.

Имея несколько бьюти-лайфхак в своем арсенале, проще достичь желаемого результата, пишет Elle.

Одним из таких лайфхаков является то, что не стоит сразу выбрасывать тональную основу, которая имеет более темный оттенок, чем ваша кожа. Если смешать ее с увлажняющим кремом, то средство станет светлее на несколько тонов. От туши для ресниц, например, будет лучший эффект, если ее предварительно нагреть. Чтобы освежить тушь для ресниц, которая засохла, добавьте в нее несколько капель жидкости для линз.

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Если внезапно заканчивается специальная подводка для глаз, то создайте стрелку с помощью кисти со скошенным концом и туши для ресниц. Если прорисовать внутреннюю линию нижних век белым карандашом, то он визуально сделает взгляд более свежим.

Тем кто делает маникюр дома самостоятельно обычным лаком, то матового эффекта вашем маникюр предоставит добавления кукурузной муки до верхнего слоя покрытия.

Для стойкости аромата на пульсирующие участки тела нанесите вазелин, а затем духи.

Цветные тени будут выглядеть насыщеннее, если перед этим накрасить веко тонким слоем белых теней или карандашом. Карандаш для глаз будет мягким и удобным в использовании при условии предварительного нагрева его кончика. Наносите консилер под глаза в форме треугольника, а затем растушевывайте продукт, чтобы достичь лучшего результата. Веки будут объемными, если перед использованием туши припудрить их.

Сделать губы пухлыми можно с помощью капли ментолового масла в вашем блеске. Объемный 3D-эффект на губах легко создать. Для этого накрасьте их в центре белым карандашом и растушуйте продукт, а затем нанесите блеск для губ.

Если линию раздела волос зарисовать тенями, цвет которых соответствует оттенку его корней, то визуально оно будет казаться гуще. Чтобы избежать травмирования волос термоприборами, накручивайте локоны с помощью специальной повязки.

Не всем девушкам удается отрастить длинные, красивые и здоровые волосы. Есть несколько принципов, следуя по которым, волосы будут роскошным. Один из них - это питание и вода. Нужно выпивать минимум 1,5 литра воды в день. Водный баланс также влияет на рост волос. Ваше питание также должно быть сбалансированным. Добавьте в рацион орехи (самые), мясо, рыба и морепродукты, зелень, различные виды капусты, овощи, фрукты и ягоды.

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