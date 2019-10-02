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среда, 02 октября 2019 11:47

В правительстве планируют упростить процесс растаможивания евроблях

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В правительстве планируют упростить процесс растаможивания евроблях
В Раде разрабатывают новую формулу растаможка евроблях. Фото: tvoemisto.tv

В Украине разрабатывают новую формулу растаможки евроблях. Будут учитывать принципы "справедливого налогообложения".

Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время митинга за доступную растаможку под Радой.

Он отметил, что акция евробляхеров преждевременная, потому что сейчас происходят процессы создания нового закона для растаможивания автомобилей. Проект уже рассмотрели в Министерстве инфраструктуры и сейчас дело за Минфином.

Как только новую формулу растаможки согласуют с Минфином и другими министерствами, сразу вынесут на рассмотрение нардепов.

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Сами евробляхеры отмечают, что на митинг они собрались, потому что процесс принятия может затянуться даже на полгода. При этом у владельцев ввозимых с нарушениями авто времени остается лишь до конца 2019-го.

В Министерстве инфраструктуры Украины пересмотрели порядок растаможивания авто на еврономерах. Чиновники обсудили предложения общественных организаций и идеи урегулирования этого на законодательном уровне.

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