Сколько "евробляхеров" наказали с начала действия штрафов

В Украине составили 243 протокола для "евробляхеров" Фото: Motor Media Review

С начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации в Украине составили 243 протокола.

Такие данные предоставила Государственная фиксальных служба Украины за период с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Санкции указанных правонарушений не изменились. Также не изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил.

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"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза", - сообщили в ДФС

Штраф за за вождение машины на еврономерах составляет 8,5 тыс. грн. Повторное вождения "евробляхы" в течение года обойдется в 17 тыс. грн с запретом вождения в течение года.