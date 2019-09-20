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пятница, 20 сентября 2019 15:38

Правительство хочет изменить порядок растаможивания евроблях

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Правительство хочет изменить порядок растаможивания евроблях
В Украине пересмотрят порядок растаможивания авто на Еврономерах. Фото: 112.ua

В Министерстве инфраструктуры Украины пересмотрели порядок растаможивания авто на еврономерах. Чиновники обсудили предложения общественных организаций и идеи урегулирования этого на законодательном уровне.

"Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти по оцениванию или доказательной базе. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах. Министерство инфраструктуры всегда открыто к коммуникации. Совместно мы наработаем предложения и передадим их в Министерство финансов. Я благодарен всем, за то, что мы находимся на одной волне и вместе хотим упрощения и безопасности на дорогах", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщается на сайте ведомства.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

"Мы предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки. Первая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле", - заявил Лавренюк.

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Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Министерства инфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.

"Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться", - заявил Нефедов.

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предложения, чтобы быстрее разработать законопроект и вынести его на рассмотрение Верховной Рады.

С начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации в Украине составили 243 протокола. Такие данные предоставила Государственная фиксальных служба Украины за период с 22 августа 2019-го по 4 сентября 2019 года.

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