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суббота, 14 декабря 2019 11:24

Въехала в припаркованную полицейскую машину: проверяют аварии с участием Tesla

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Въехала в припаркованную полицейскую машину: проверяют аварии с участием Tesla
Специальная группа проводит проверку 12 аварий. Фото: delo.ua

12 аварий из-за использования автомобиля Tesla в режиме автопилота расследует американское агентство автомобильной безопасности.

Сообщают, что благодаря автопилоту произошло по меньшей мере три смертельных аварии автомобилей Tesla в США с 2016 года. Американское агентство по безопасности автомобилей заявило, что оно начало расследование после того, как Tesla Model 3 въехала в припаркованную полицейскую машину в Коннектикуте, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Специальная группа проводит проверку 12 аварий с участием транспортных средств Tesla, где использовался автопилот на момент инцидента. На сегодняшний день агентство завершило подготовку отчетов по двум из них.

Стало известно, кто первый в Украине получит Тesla Cybertruck. Это экс-чиновник Руслан Панчишин. Мужчина внес предоплату в размере $100. Остаток суммы ему нужно будет оплатить, когда автомобиль сойдет с конвейера. Новинку можно будет купить в конце 2021 года. Чиновник рассказал, что цена составляет $39900.

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14
декабря

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