Въехала в припаркованную полицейскую машину: проверяют аварии с участием Tesla

Специальная группа проводит проверку 12 аварий. Фото: delo.ua

12 аварий из-за использования автомобиля Tesla в режиме автопилота расследует американское агентство автомобильной безопасности.

Сообщают, что благодаря автопилоту произошло по меньшей мере три смертельных аварии автомобилей Tesla в США с 2016 года. Американское агентство по безопасности автомобилей заявило, что оно начало расследование после того, как Tesla Model 3 въехала в припаркованную полицейскую машину в Коннектикуте, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Специальная группа проводит проверку 12 аварий с участием транспортных средств Tesla, где использовался автопилот на момент инцидента. На сегодняшний день агентство завершило подготовку отчетов по двум из них.

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