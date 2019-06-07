Украинцы купили авто на $200 млн

Украинцы за месяц приобрели почти 5 тыс. новых внедорожников

В мае в Украине зарегистрировали 6,7 тыс. новых автомобилей. Больше всего приобрели кроссоверов.

Число купленных за месяц внедорожников составила почти 5 тыс. авто. Легковушек купили только 2 тысячи. Уплаченная сумма превысила $200 млн.

Автор: Из открытых источников Статистика покупке авто в мае в Украине

Больше всего новых машин купили киевляне. Жители столицы за месяц приобрели 2,7 тыс. машин на сумму $85 млн. Самые дорогие автомобили покупали одесситы. Там на каждую машину в среднем потратили $ 36,5 тыс.

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Самой популярной маркой в Украине стала Toyota, которых зарегистрировали 1,2 тысяч. Между тем, спросом пользовались Renault и Hyundai.

Среди компактных авто чаще всего покупали Peugeot 108. В B-классе лидером стало Renault Sandero. Самая популярная модель в C-классе - Renault Logan. Лифтбек Skoda Octavia чаще всего брали среди машин класса D. Среди автомобилей E-класса больше всего продаж получила Toyota Camry. В F-классе бестселлером был Mercedes S-Class. Среди внедорожников лидером продаж - кроссовер Toyota RAV4, который был самым популярным среди всех классов, сообщили на сайте rst.ua.

В апреле 2019-го украинцы покупали автомобили в среднем по $30 тыс. В прошлом месяце в Украине зарегистрировали почти 7 тыс. новых авто. Среди них были как бюджетные машины, так и Porsche 911, Aston Martin DBS, BMW X7 и Rolls-Royce Cullinan.