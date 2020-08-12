Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"

Фото: Владимир Мукан

В Киеве стартовала сельскохозяйственная выставка "Агро-2020". Ее проводят на территории ВДНХ по просп. Глушкова. Она будет проходить до 14 августа включительно.

На мероприятие привезли более 200 единиц подвижной техники. Большинство - тракторы, комбайны, мотоблоки, экскаваторы, прицепы и др.

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Вход на выставку бесплатный. Людей при входе на мероприятие меньше, чем обычно. На специальных столиках организаторы выставили антисептики с дозаторами и автомат по продаже масок. На территорию выставки без масок не пускают.

Клиренс таких машин - более 1,5 метра

При входе на мероприятие наиболее зрелищно выглядит большая тракторная техника для обработки почв химическими веществами и для полива Hardi. Различные модели выставлены в ряд. Их шасси сконструировано таким образом, чтобы проходить над кукурузой и другими высокими растениями. Клиренс таких машин - более 1,5 метра.

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Чуть дальше представляют белорусский шестиколесный вездеход "Роса". Он вместо привычных колес шинобалоны, похожие на камеры. Такое решение применили, чтобы машина не вязкая в земле и не портила посеяны зерновые культуры.

"Она давит на землю легче, чем ступня человека, - говорит Александр, представитель производителя. - Если в автомобилях давление колес 2 атмосферы, то тут - 0,1. Это решение с колесами дает возможность обрабатывать угодья средствами против сорняков и вредителей ранней весной, когда большинство тракторов не способны пройти. Таким образом, есть возможность увеличивать урожайность".

Она давит на землю легче, чем ступня человека

"Роса" оборудована 1,5-литровым дизельным двигателем. За час обрабатывает 20 га площади.

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Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Привезли на "Агро-2020" и украинский опрыскиватель на шасси с колесами сверхнизкого давления "Водолей".

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

На стенде финского производителя Valtra выставили линейку тракторов различной мощности и цены.

"Один из самых мощных имеет дизель мощностью более 200 лошадиных сил. Хорошо подходит для вспашки, перевозки грузов, транспортировки прицепов и работы с навесным оборудованием", - говорит представитель производителя.

На стенде MultiCopter расставили несколько различных моделей квадрокоптеров для сельского хозяйства.

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"Обычно такие используют для удобрения полей. Особенно, когда территория имеет меняющийся ландшафт, в частности крутые подъемы, склоны, - рассказывает фермер Дмитрий Морчик, он использует дроны на угодьях второй год подряд. - В таких местах не может пройти трактор опрыскиватель, ведь его штанги цепляться за препятствия. Дроны можно программировать. Задать ему расстояние от распыления в почву, можно регулировать радиус распыления и тому подобное. Есть много разных моделей. Средне они берут на борт до 10 литров жидкости. за один подход покрывают до полутора гектара земли ".

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Ближе к центральному павильону демонстрируют работу системы брекетирования TOMASSER. Она состоит из трех частей - бокса загрузки, бункера переработки сырья в брекеты и линии выпуска брекетов. Работает со всеми материалами кроме веток деревьев. Брекеты имеют высокую плотность, их используют в качестве топлива для печей и котлов.

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Едва ли не самым большим грузовиком на "Агро-2020" является самосвал SHACMAN F3000 с колесной формулой 6х4. Машина может перевозить 25 тонн груза. Оснащена двигателем на 375 л.с.

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Среди других автопроизводителей свои стенды открыли МАЗ, IVECO, Renault, Opel, Peugeot, Citroen. На стенде компании Opel поставили представили фургон Movano. Автомобиль впервые показали в Украине, он скоро должен появиться в продаже. Возле него также выставили микроавтобус Opel Zafira Life с трьома рядами комфортабельных сидений, системой вентеляции и раскладным столиком, а также Opel Combo Life.

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

В центре стенда Peugeot - кроссовер 2008. Кроме этого, есть грузопассажирский Peugeot Partner, бортовой Peugeot Boxer. PSA привезли и Citroen Jumper с холодильною установкой.

Автомобиль впервые показали в Украине, он скоро должен появиться в продаже

Компания Renault представила всю линейку своих кроссоверов от Duster в лимитированной серии Ultramarine к Koleos. Кроме того, на выставку привезли коммерческие фургоны Dokker и Master.

Автор: Владимир Мукан Выставка "Агро-2020"

Компания Rosava представила линейку шин AgroS для тракторов и другой сельхозтехники.

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Сельскохозяйственная выставка "Агро-2020" является одним из крупнейших в Европе. Ее проводят два раза в год.