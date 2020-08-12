Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"

В Киеве стартовала сельскохозяйственная выставка "Агро-2020". Ее проводят на территории ВДНХ по просп. Глушкова. Она будет проходить до 14 августа включительно.
На мероприятие привезли более 200 единиц подвижной техники. Большинство - тракторы, комбайны, мотоблоки, экскаваторы, прицепы и др.
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Вход на выставку бесплатный. Людей при входе на мероприятие меньше, чем обычно. На специальных столиках организаторы выставили антисептики с дозаторами и автомат по продаже масок. На территорию выставки без масок не пускают.
Клиренс таких машин - более 1,5 метра
При входе на мероприятие наиболее зрелищно выглядит большая тракторная техника для обработки почв химическими веществами и для полива Hardi. Различные модели выставлены в ряд. Их шасси сконструировано таким образом, чтобы проходить над кукурузой и другими высокими растениями. Клиренс таких машин - более 1,5 метра.
Чуть дальше представляют белорусский шестиколесный вездеход "Роса". Он вместо привычных колес шинобалоны, похожие на камеры. Такое решение применили, чтобы машина не вязкая в земле и не портила посеяны зерновые культуры.
"Она давит на землю легче, чем ступня человека, - говорит Александр, представитель производителя. - Если в автомобилях давление колес 2 атмосферы, то тут - 0,1. Это решение с колесами дает возможность обрабатывать угодья средствами против сорняков и вредителей ранней весной, когда большинство тракторов не способны пройти. Таким образом, есть возможность увеличивать урожайность".
Она давит на землю легче, чем ступня человека
"Роса" оборудована 1,5-литровым дизельным двигателем. За час обрабатывает 20 га площади.
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Привезли на "Агро-2020" и украинский опрыскиватель на шасси с колесами сверхнизкого давления "Водолей".
На стенде финского производителя Valtra выставили линейку тракторов различной мощности и цены.
"Один из самых мощных имеет дизель мощностью более 200 лошадиных сил. Хорошо подходит для вспашки, перевозки грузов, транспортировки прицепов и работы с навесным оборудованием", - говорит представитель производителя.
На стенде MultiCopter расставили несколько различных моделей квадрокоптеров для сельского хозяйства.
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"Обычно такие используют для удобрения полей. Особенно, когда территория имеет меняющийся ландшафт, в частности крутые подъемы, склоны, - рассказывает фермер Дмитрий Морчик, он использует дроны на угодьях второй год подряд. - В таких местах не может пройти трактор опрыскиватель, ведь его штанги цепляться за препятствия. Дроны можно программировать. Задать ему расстояние от распыления в почву, можно регулировать радиус распыления и тому подобное. Есть много разных моделей. Средне они берут на борт до 10 литров жидкости. за один подход покрывают до полутора гектара земли ".
Ближе к центральному павильону демонстрируют работу системы брекетирования TOMASSER. Она состоит из трех частей - бокса загрузки, бункера переработки сырья в брекеты и линии выпуска брекетов. Работает со всеми материалами кроме веток деревьев. Брекеты имеют высокую плотность, их используют в качестве топлива для печей и котлов.
Едва ли не самым большим грузовиком на "Агро-2020" является самосвал SHACMAN F3000 с колесной формулой 6х4. Машина может перевозить 25 тонн груза. Оснащена двигателем на 375 л.с.
Среди других автопроизводителей свои стенды открыли МАЗ, IVECO, Renault, Opel, Peugeot, Citroen. На стенде компании Opel поставили представили фургон Movano. Автомобиль впервые показали в Украине, он скоро должен появиться в продаже. Возле него также выставили микроавтобус Opel Zafira Life с трьома рядами комфортабельных сидений, системой вентеляции и раскладным столиком, а также Opel Combo Life.
В центре стенда Peugeot - кроссовер 2008. Кроме этого, есть грузопассажирский Peugeot Partner, бортовой Peugeot Boxer. PSA привезли и Citroen Jumper с холодильною установкой.
Автомобиль впервые показали в Украине, он скоро должен появиться в продаже
Компания Renault представила всю линейку своих кроссоверов от Duster в лимитированной серии Ultramarine к Koleos. Кроме того, на выставку привезли коммерческие фургоны Dokker и Master.
Компания Rosava представила линейку шин AgroS для тракторов и другой сельхозтехники.
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Сельскохозяйственная выставка "Агро-2020" является одним из крупнейших в Европе. Ее проводят два раза в год.
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