Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail начали продавать с декабря прошлого года. Новинка является модернизированной версией третьего поколения машин этой модели. Стоит такой от 566 150 грн.
Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на тест-драйв в автосалоне на ул. Корабельной.
Знакомство
Оранжевый массивный внедорожник ожидает нас у автосалона. У машины много изменений по сравнению с предыдущей версией - светодиодные фары, измененные бампер и капот. Эмблема покрыта прозрачным пластиком. Внешне заметно, что автомобиль в богатой комплектации "Текна". В него встроены камеры в боковых зеркалах, панорамная крыша и крепления на крыше для багажника.
Машина с передним приводом. Оснащена 1,6-литровым турбированным дизелем на 130 "лошадей".
Жму кнопку водительской ручки - срабатывает замок. Однако только этих дверей. Другие открываются после нажатия кнопки на передней пассажирской двери. Это довольно продуманное решение со стороны автопроизводителя. Ведь в большинстве случаев водитель ездит сам. И каждый раз открывать и закрывать абсолютно все двери нет необходимости. Дверцы багажника - с электроприводом.
Осматриваю багажник
Багажник больше, чем в авто предыдущего поколения на 15 литров, имеет объем 565 литров. Внутри есть шесть металлических крючков для крепления груза, розетка на 12 вольт. Плафон с лампочкой только с одной стороны и низко расположен. Когда в отсеке много вещей справа, пространство плохо освещается.
Однако домкрат установлен в удобном месте - в пластиковой обшивкой слева. Фальш-пол состоит из двух частей. Одну из них можно использовать как полочку или перегородку багажника. Под ней поместится три-четыре небольшие сумки. Чуть ниже - запасное колесо, а в нем - низкочастотный динамик музыкальной системы.
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При необходимости багажник можно увеличить, если подсунуть задние сиденья вперед. Существенно расширить пространство для груза можно, если сложить спинки задних сидений.
Осматриваю салон
Сразу в ого бросается то, что задние двери имеют больший угол открывания, чем у корейских моделей этого класса. Удобно заносить в салон детское кресло или габаритный груз. Сзади много места для ног и головы. Свободно помещаются трое взрослых ростом 2 метра.
На светофоре двигатель сам выключается - срабатывает система "старт-стоп"
Задний ряд состоит из одного одинарного кресла и двойного. Оба двигаются вперед-назад, можно менять угол наклона спинок. Непрактично, что верхняя часть подлокотника в сложенном виде заходит в багажный отсек. Если там грязно, он тоже испачкается.
За рулем
Посадка за рулем удобная, боковые стойки не мешают обзору. Пластик отделки качественный, кожа приятная на ощупь.
Торпеда сделана из мягкой пластмассы с шкирямнимы вставками. Новый руль "Ниссана" в нижней части НЕ закругленное, а плоское. Поэтому удобно вставать с водительского места. Кроме этого имеет тонкие спицы. Поэтому считывать показатели приборной панели удобно в любом положении рулевого колеса.
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Сиденья комфортно. Имеет елетропривид и подогрев. Как и в предыдущем поколении этой модели, у него широкий диапазон регулировок. Кстати, с водительского места можно включать также подогрев заднего дивана.
Едем
Жму кнопку запуска двигателя и отправляюсь. Внедорожник едет плавно. Педаль газа чувствительна. Вариатор меняет передачи без рывков. Большие выбоины у трамвайных путей на ул. Верхний Вал автомобиль проходит ощутимо. Однако плавно по меньшей "Кашкай". На светофоре двигатель сам выключается - срабатывает система "старт-стоп" для экономии горючего. Отпускаю ногу с тормоза - и машина заводится. В городском потоке и небольших пробках потребляет 6,3 л дизтоплива на 100 км. Если включить экономичный режим, расход уменьшится на 0,1-0,2 л. Однако ускоряться авто медленнее.
На правой и левой стойке время от времени мелькают оранжевые индикаторы. Это предупреждение о препятствиях в мертвой зоне видимости. Как только другое авто или человек приближаются к кузову "Х-Трейла", их изображение выводится на центральный монитор.
Дорожные знаки и полосы сканирует электронная система
На Бориспольской трассе при 90 км / ч внедорожник расходует меньше топлива - 5-5,3 л. Разгоняюсь до 150 км / ч - двигатель работает шумнише, машина хорошо управляемая, а не парусит. На мониторе панели приборов появляется крупное изображение знака с максимальной допустимой скоростью 130 км / ч. Так машина просит сбросить скорость до разрешенной. Дорожные знаки и полосы сканирует электронная система, установленная по салонным зеркалом.
За селом Гора Бориспольского района едем 10 км по грунтовой дороге с холмами. Подвеска меньше раскачивает машину, чем у модели предыдущего поколения, плавно проходит мелкие ямы. 21-сантиметрового клиренса для такой местности достаточно. В полуметровом броду авто забуксовала. Выключаю антипробуксовочная система - "Х-Трейл" с первого раза выезжает оттуда.
При возвращении в Киев начинается дождь. Машина автоматически включает дворники и фары.
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