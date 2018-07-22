Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail начали продавать с декабря прошлого года. Новинка является модернизированной версией третьего поколения машин этой модели. Стоит такой от 566 150 грн.

Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на тест-драйв в автосалоне на ул. Корабельной.

Фото: Владимир Мукан

Знакомство

Оранжевый массивный внедорожник ожидает нас у автосалона. У машины много изменений по сравнению с предыдущей версией - светодиодные фары, измененные бампер и капот. Эмблема покрыта прозрачным пластиком. Внешне заметно, что автомобиль в богатой комплектации "Текна". В него встроены камеры в боковых зеркалах, панорамная крыша и крепления на крыше для багажника.

Машина с передним приводом. Оснащена 1,6-литровым турбированным дизелем на 130 "лошадей".

Жму кнопку водительской ручки - срабатывает замок. Однако только этих дверей. Другие открываются после нажатия кнопки на передней пассажирской двери. Это довольно продуманное решение со стороны автопроизводителя. Ведь в большинстве случаев водитель ездит сам. И каждый раз открывать и закрывать абсолютно все двери нет необходимости. Дверцы багажника - с электроприводом.

Осматриваю багажник

Багажник больше, чем в авто предыдущего поколения на 15 литров, имеет объем 565 литров. Внутри есть шесть металлических крючков для крепления груза, розетка на 12 вольт. Плафон с лампочкой только с одной стороны и низко расположен. Когда в отсеке много вещей справа, пространство плохо освещается.

Однако домкрат установлен в удобном месте - в пластиковой обшивкой слева. Фальш-пол состоит из двух частей. Одну из них можно использовать как полочку или перегородку багажника. Под ней поместится три-четыре небольшие сумки. Чуть ниже - запасное колесо, а в нем - низкочастотный динамик музыкальной системы.

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При необходимости багажник можно увеличить, если подсунуть задние сиденья вперед. Существенно расширить пространство для груза можно, если сложить спинки задних сидений.

Автор: Владимир Мукан Nissan X-Trail

Осматриваю салон

Сразу в ого бросается то, что задние двери имеют больший угол открывания, чем у корейских моделей этого класса. Удобно заносить в салон детское кресло или габаритный груз. Сзади много места для ног и головы. Свободно помещаются трое взрослых ростом 2 метра.

На светофоре двигатель сам выключается - срабатывает система "старт-стоп"

Задний ряд состоит из одного одинарного кресла и двойного. Оба двигаются вперед-назад, можно менять угол наклона спинок. Непрактично, что верхняя часть подлокотника в сложенном виде заходит в багажный отсек. Если там грязно, он тоже испачкается.

За рулем

Посадка за рулем удобная, боковые стойки не мешают обзору. Пластик отделки качественный, кожа приятная на ощупь.

Автор: Владимир Мукан Nissan X-Trail

Торпеда сделана из мягкой пластмассы с шкирямнимы вставками. Новый руль "Ниссана" в нижней части НЕ закругленное, а плоское. Поэтому удобно вставать с водительского места. Кроме этого имеет тонкие спицы. Поэтому считывать показатели приборной панели удобно в любом положении рулевого колеса.

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Сиденья комфортно. Имеет елетропривид и подогрев. Как и в предыдущем поколении этой модели, у него широкий диапазон регулировок. Кстати, с водительского места можно включать также подогрев заднего дивана.

Едем

Жму кнопку запуска двигателя и отправляюсь. Внедорожник едет плавно. Педаль газа чувствительна. Вариатор меняет передачи без рывков. Большие выбоины у трамвайных путей на ул. Верхний Вал автомобиль проходит ощутимо. Однако плавно по меньшей "Кашкай". На светофоре двигатель сам выключается - срабатывает система "старт-стоп" для экономии горючего. Отпускаю ногу с тормоза - и машина заводится. В городском потоке и небольших пробках потребляет 6,3 л дизтоплива на 100 км. Если включить экономичный режим, расход уменьшится на 0,1-0,2 л. Однако ускоряться авто медленнее.

Автор: Владимир Мукан Nissan X-Trail

На правой и левой стойке время от времени мелькают оранжевые индикаторы. Это предупреждение о препятствиях в мертвой зоне видимости. Как только другое авто или человек приближаются к кузову "Х-Трейла", их изображение выводится на центральный монитор.

Дорожные знаки и полосы сканирует электронная система

На Бориспольской трассе при 90 км / ч внедорожник расходует меньше топлива - 5-5,3 л. Разгоняюсь до 150 км / ч - двигатель работает шумнише, машина хорошо управляемая, а не парусит. На мониторе панели приборов появляется крупное изображение знака с максимальной допустимой скоростью 130 км / ч. Так машина просит сбросить скорость до разрешенной. Дорожные знаки и полосы сканирует электронная система, установленная по салонным зеркалом.

Автор: Владимир Мукан Nissan X-Trail

За селом Гора Бориспольского района едем 10 км по грунтовой дороге с холмами. Подвеска меньше раскачивает машину, чем у модели предыдущего поколения, плавно проходит мелкие ямы. 21-сантиметрового клиренса для такой местности достаточно. В полуметровом броду авто забуксовала. Выключаю антипробуксовочная система - "Х-Трейл" с первого раза выезжает оттуда.

При возвращении в Киев начинается дождь. Машина автоматически включает дворники и фары.