С LED-фарами, колонками в сиденьях и ценой хетчбека - стартовали продажи нового Nissan Juke

Фото: Владимир Мукан

На днях презентовали новое поколение кроссовера В-класса Nissan Juke. Первое знакомство с машиной началось в ресторане "Прага" на просп. Глушкова в Киеве.

Там выставили в ряд более десятка новых автомобилей в большинстве доступных для модели цветов и исполнения. Все машины совсем недавно прибыли с конвейера в Британии в Украину. Уже имеют ценники, стоимость модели начинается от 515 210 грн.

Нам удалось увидеть и испытать первую партию Nissan Juke нового поколения.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Что изменилось?

Nissan Juke второго поколения - это абсолютно новый автомобиль. Он имеет другой кузов, салон, двигатель и коробку передач. При этом стилистически интерьер и экстерьер перекликается с предыдущей генерацией.

"Эта модель была очень успешной. Всего выпустили и продали более 1,3 миллиона единиц Nissan Juke. Одна из главных причин популярности - неординарная внешность машины. Поэтому второе поколение кроссовера разработали похожим на первое", - говорит Gazeta.ua Дмитрий Кондраков, руководитель отдела продаж "Ниссан Мотор Украина".

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Однако машина получилась немного габаритний - шире, длиннее и с большим салоном. Колесная база составляет 2635 мм, а длина - 4210.

"Нам не раз говорили клиенты, что им хотелось бы больше места ни второму ряду. И вот теперь там стало просторнее. Багажник тоже стал больше. Его емкость выросла с 352 литров до 422. Это на 20 процентов больше ".

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Как выглядит?

Новый Nissan Juke имеет полно элементов дизайна, которые перекликаются с первым поколением. Они дают новинке узнаваемости. Это, прежде всего, двухэтажные световые устройства - сверху линия дневных ходовых огней, снизу, в бампере, - круглые светодиодные фары. Еще ниже в бампере в некоторых комплектациях есть небольшие противотуманные фары.

Багажник тоже стал больше. Его емкость выросла с 352 литров до 422

На капоте также массивные выштамповки. Но теперь они не округлые, а более плоские. Решетка радиатора имеет фирменную хромированную деталь V-motion. Она стала значительно массивнее.

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Оригинальной является форма крыши - с двумя выштамповками над головами водителя и пассажиров. Она создает визуальный эффект крепкого автомобиля.

Если посмотреть на модель в профиль, то она также перекликается с предыдущей генерацией формой крыши, скрытыми ручками задних дверей, пропорции размера колес относительно кузова.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Начиная с передних дверей появилась массивная плечевой линия, которая поднимается вверх от переднего колеса и переходит в ребро задних фонарей. Кстати, оформление кормы сделали в стиле "Ниссан Кашкай".

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Каким стал салон?

Салон стал просторнее и современным. Больше пространства ощущается на втором ряду. Кстати, благодаря широким дверцам с большим углом открытия туда легче заходить. Места на заднем кресле также достаточно для людей ростом 180-185 см - ни голова в потолок не упираться, ни колени в спинки передних сидений. Места между задним диваном и спинкою переднего сиденья увеличилось на 6 сантиметров. Над головой пространство увеличили на 1 сантиметр.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Торпеда выглядит современно и более сдержанно, по сравнению с предыдущей. Материалы стали качественнее, немало мягких вставок, можно их выбирать определенных цветов.

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Оригинальным решением является круглые дефлекторы воздуха, круглое обрамление места крепления рычага коробки передач и козирюк над панелью приборов. Руль машины установили, как и новейших моделях этого бренда, - D-образным. Таким удобно пользоваться и из под него удобно выходить водителю.

Эргономика машины на высоком уровне - все рычаги и переключатели расположены в интуитивных местах. Показатели на панели приборов считываются легко. На экран между тахометром и спидометром при необходимости выводятся показатели по навиагацийних карт. Сам же экран мультимедийной системы расположен над торпедой по центру. Он традиционно отображает видео с камеры заднего обзора, плей-лист, имеет системы для подключения мобильных устройств на разных операционных программах.

Удобно, что в Nissan блок управления климат-контролем разместили в традиционном месте, а не в виде сенсорных кнопок на экране мультимедийной системы.

Передние сиденья сделаны в спортивном стиле - с интегрированными подголовниками и боковой поддержкой. Они имеют много регулировок и в них удобно сидеть. В подголовниках - динамики мультимедийной системы.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Есть ли изменения в багажном отсеке?

Багажник стал более удобным. Во-первых, из-за значительно увеличеного проема, а во-вторых, из-за большего пространства. Теперь здесь 422 литра, а если сложить спинки заднего сиденья, то 1305. Фальш-пол имеет два варианта размещения.

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При верхнем расположении спинки заднего сиденья складываются в один уровень. Это удобно при перевозке длинных вещей. На дне багажного отсека традиционно размещена докатка.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Что под капотом?

Новинку комплектуют 1-литровым 3-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 114 л.с. Силовой агрегат развивает 180 Нм крутящего момента. Это примерно столько же, как в двухлитрового "Ниссан Кашкай". Кроме этого, мотор стал экономичнее на 1,4-1,7 литров, сравнительно с предыдущем. В смешанном цикле берет 6,8 литров бензина. Его техническое обслуживание проводят раз в 15 тыс. км, а не раз на 10.

Двигатель может идти с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или с 7-ступенчатым "автоматом" с двумя сцеплениями - в зависимости от комплектации. Привод может быть только передним.

Силовой агрегат с предложенными коробками передач ускоряет модель до 100 км / ч за 11,5-11,8 с. А максимальная скорость составляет 178 км / ч.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Какие едет новый Nissan Juke?

Во время знакомства с моделью была возможность проехать на новинке более 350 километров в различных типах дорог - в условиях пробок большого города, междугородных государственных трасс, сельскими дорогами, автодорогами райцентров и дорогами районного значения.

К машине и ее габаритам привыкаешь быстро - за 10-15 минут. Обзор с водительского места хороший. В лобовое стекло больше не видно массивных изгибов капота и работы фонарей дневного света. Зато стойки кузова стали более узкими, а зеркала имеют встроенные индикаторы мертвой зоны видимости.

Руль стал острее. Он дает хорошую обратную связь на скорости. Во время высоких скоростей крутить его тяжелее. А когда включена система контроля рядности движения, он начинает вибрировать.

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Подвеска машины упругая. Благодаря этому машина с небольшими кренами входит в повороты на скорости свыше 120 км / ч.

Двигатель, несмотря на его небольшой объем, тянет хорошо. Дискомфорта на обгонах и ускорениях не ощущается. А в спортивном режиме машина дает ощутимый разгон.

Шумоизоляция машины стала лучше. Аэродинамические шумы ощущаются в салоны при скорости 130-140 км / ч.

Тормоза у автомобиля не чувствительны, с большим ходом педали. Это позволяет точно рассчитать силы для нужной степени замедления машины. Относительно коробки передач, то ни рывков, ни завивавань двигателя при переключении не ощущается. За изменениями передач можно следить разве что по стрелке тахометра.

Автор: Владимир Мукан Nissan Juke

Какие есть комплектации?

Самая дешевая комплектация называется Visia. Она стоит 515 210 тыс. грн. Авто будет иметь механическую коробку передач и штампованные металлические колесные 16-дюймовые диски. С опций - кондиционер, Full LED-фары, шесть подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности.

В комплектации Acenta можно будет выбрать автоматическую коробку передач. Набор оснащение дополняют 17-дюймовыми легкосплавными дисками, климат-контролем, большим сенсорным экраном, камерой заднего обзора, поддержкой Apple CarPlay® / Android Auto®, подогревом передних сидений. Стоит кроссовер в таком исполнении 570 770 грн, а с "автоматом" - 613 920 грн.

Новинку комплектуют 1-литровым 3-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 114 л.с.

N-Connecta предлагают только с автоматической коробкой передач. Дополнительно эта модификация будет иметь электрический подогрев лобового стекла, систему бесключевого доступа I-key, семидюймовый TFT дисплей на панели приборов, передний подлокотник. Стоимость такого варианта - 655 610 грн.

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Tekna имеет вставки из экокожи, передние и задние датчики парковки и систему кругового обзора. В подобном исполнении машина стоит 703 070 грн.

Пятая комплектация называется N-Design. Она предусматривает дополнительную установку 19-дюймовых легкосплавных дисков, персонализацию дизайна салона и экстерьера, установление аудиосистемы Bose®. Стоимость Nissan Juke в такой комплектации - 786 360 грн.

Самая дорогая комплектация - Enigma. В ней в дополнение к N-Connecta кузов красят в два цвета, устанавливают 19-дюймовые легкосплавные диски Akari черного цвета, клеят логотип Enigma, зеркала и крыша имеют вставки в стиле Enigma. Стоит кроссовер в такой комплектации 712 710 грн.

Nissan Juke производят с 2010 года на заводе компании в Англии. 2014-го модели провели рейстайлинга, а 2018 внесли ряд изменений в дизайн и оснащение.