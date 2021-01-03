 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 864
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 621
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 972
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 567
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 189
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1980
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1386
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1341
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2763
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1863
Фото
Все фото
10
13
12
17
16
Можно кататься без тормозов и частых подзарядок - как едет новый Nissan Leaf
Можно кататься без тормозов и частых подзарядок - как едет новый Nissan Leaf
2 сек. до сотни: как ганяет новый Porsche за несколько миллионов гривен
2 сек. до сотни: как ганяет новый Porsche за несколько миллионов гривен
Имеет больший клиренс и багажник - презентовали семейный электромобиль Porsche
Имеет больший клиренс и багажник - презентовали семейный электромобиль Porsche
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Резкие скачки и высокая скорость - под Киевом состоялись международные мотогонки
Резкие скачки и высокая скорость - под Киевом состоялись международные мотогонки
Видео
Все видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
Нашли свалку поврежденных полицейских автомобилей
Нашли свалку поврежденных полицейских автомобилей
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 513
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2457
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1134
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 522
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 12:44

Можно кататься без тормозов и частых подзарядок - как едет новый Nissan Leaf
10

  Комментировать

Nissan Leaf выглядит узнаваемо
Фото: Владимир Мукан
Кнопка запуска двигателя размещена у блока климатических настроек
В Украине электромобиль продают только со светодиодными фарами
Показатели панели приборов считываются легко
Диски у автомобиля легкосплавные

Недавно состоялась всеукраинская презентация нового поколения японских электромобилей Nissan Leaf. Эти машины официально начали продавать в нашей стране.

Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на короткий тест-драйв. Испытываем электромобиль в Киевской области дорогами протяженностью более 160 км.

Автор: Владимир Мукан
  Порт зарядки расположен на лицевой части машины
Порт зарядки расположен на лицевой части машины

Знакомство

Электромобиль продают в Украине с 40-киловаттной батареей и 150-сильным двигателем. Запас хода у новинки - 270 километров в смешанном цикле езды и 389 километров в городе, по методике WLTP.

От бытовой розетки на 220 вольт машину можно зарядить за 21 час, на зарядной станции мощностью более 7 кВт пополнения запаса хода займет около 7 часов, на скоростной станции до 80% аккумуляторы можно зарядить за час. До 100 км/ч новинка разгоняется за 7.9 секунды. Максимальная скорость модели - 144 км/ч.

Предлагают только одну комплектацию N-Connecta. Это почти максимальная комплектация.

В таком исполнении легковушка имеет 6 подушек безопасности, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и поддержкой "Андроид Авто" и "Еплк Карплей", 17-дюймовые легкосплавные диски, FULL LED-фары, LED-противотуманки, камеру заднего обзора с работой на 360 градусов, тонировку задних окон, систему бесключевого доступа I-key, климат-контроль, круиз-контроль, который может останавливать авто в пробках, систему экстренного торможения перед автомобилями, систему предупреждения о перекрестный движение позади и тому подобное. Стоимость Nissan Leaf - 962 340 грн.

Автор: Владимир Мукан
  Задние фонари слегка выступают на заднюю стойку у задней дверцы
Задние фонари слегка выступают на заднюю стойку у задней дверцы

Дизайн

Новый Nissan Leaf выглядит гармонично и пропорционально. Имеет более угловатые фары и формы кузова. В капота - две резкие линии ребер жесткости, слегка находят на стойку кузова в районе лобового стекла. Фары стали более строгими на вид, они светодиодные. Дверные ручки хромированы. Колесные диски - легкосплавные. Несмотря на совершенно новый кузов, модель осталась узнаваемой благодаря расположению лючка зарядного порта спереди, размещению задних фонарей в стойках кузова у крышки багажника и других мелочах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf

Коэффициент аэродинамического сопротивления машины стал одним из лучших в классе - 0,28. Другой стала форма днища, также учли влияние бокового ветра во время движения. Благодаря этим техническим решениям в дизайне кузова, запас хода Leaf увеличился на 2,5 км, по сравнению с предыдущим корпусом модели.

В нашей тестовой машины было двухцветное исполнение - верхняя часть черная, нижняя серая. Благодаря такому решению, кузов электромобиля визуально кажется легче, чем сесть на самом деле.

Автор: Владимир Мукан
  На панели приборов есть вставки из мягкого пластика
На панели приборов есть вставки из мягкого пластика

Салон

Салон электромобиля стал немного просторнее за эту модель предыдущей генерации. Материалы устанавливают качественные. Есть вставки из мягкого пластика, руль обтянут кожей. Кстати, само рулевое колесо D-образной формы, как и во всех новых моделей производителя. Такое решение позволяет легко выходить из-за руля.

По центру торпеды - большой жидкокристаллический дисплей новой мультимедийной системы производителя. Она имеет лучшую графику и больше возможностей по сравнению с той, что сейчас устанавливают на "Ниссан Кашкай".

Манипулятор для выбора направления движения расположен между передними сиденьями. Он стилистически и по принципу действия похож на тот, который устанавливали на первой генерации модели. Двигатель запускается с кнопки. Она вмонтирована возле кнопок климатического блока. Там же - регуляторы режимов езды и настроек педали газа.

Во время движения

Жму на кнопку запуска двигателя электромобиля - и машина заводится. Это чувствуется в основном по показателям панели приборов. Звука почти не слышно. Перевожу манипулятор в режим "драйв" и отправляюсь.

Электромобиль стартует с места плавно и в то же время быстро. Обзор с водительского места нормальный, большие зеркала хорошо охватывают пространство позади. Есть система мониторинга "слепых зон", которая сообщает водителю о транспорте в мертвых зонах видимости. В салоне стало тише по сравнению с предыдущей генерацией модели.

Управление Nissan Leaf острее, чем в предыдущей версии. Благодаря низкому центру тяжести в поворотах электромобиль практически не кренит. Подвеска - мягкая, но упругой чем у первого поколения модели. Ям, небольших выбоин и швов дороги почти не ощутимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 цилиндров и 3 тонны массы - как едет самый дорогой Infiniti

Заезжаем в Вышгород, включаю электронную педаль газа e-Pedal. После этого Leaf значительно быстрее замедляется после отпуска ноги с акселератора. Если резко забирать ногу с педали - авто подтормаживает. Это очень удобно в городском потоке. Кроме того, такой режим увеличивает эффективность рекуперации. Кроме этого, экономить энергию можно, нажав кнопку "екорежиму". Тогда машина медленнее набирает скорость, а педаль акселератора становится менее чувствительной.

Всего к управлению новым электромобилем долго привыкать не приходится. Все переключатели и кнопки расположены в привычных местах, а габариты машины легко почувствовать с водительского места.

Продажи Nissan Leaf первого поколения начались в 2010 году в США и Японии, через год - в Европе. На одном заряде электромобиль проезжал 160 километров. Модель стала самым популярным электрокаром в мире за последние 10 лет.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Можно кататься без тормозов и частых подзарядок - как едет новый Nissan Leaf». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 8128
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 7038
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 5364
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4635
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 4347
Авто
Водителей не будут штрафовать за неуплату парковки: назвали сроки
Водителей не будут штрафовать за неуплату парковки: назвали сроки Просмотров: 144
Новая версия Tesla загорелась с водителем внутри
Новая версия Tesla загорелась с водителем внутри Просмотров: 684
Tesla продала рекордное количество авто
Tesla продала рекордное количество авто Просмотров: 288
2 сек. до сотни: как ганяет новый Porsche за несколько миллионов гривен
2 сек. до сотни: как ганяет новый Porsche за несколько миллионов гривен
13
 Просмотров: 936
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
2
Краще не ризикувати
2
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
2
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
1
"Вагнергейт". Активисты подали в ГБР заявление о "госизмене" Зеленского
Голосов: 16082
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть