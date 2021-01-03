Можно кататься без тормозов и частых подзарядок - как едет новый Nissan Leaf

Фото: Владимир Мукан

Недавно состоялась всеукраинская презентация нового поколения японских электромобилей Nissan Leaf. Эти машины официально начали продавать в нашей стране.

Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на короткий тест-драйв. Испытываем электромобиль в Киевской области дорогами протяженностью более 160 км.

Автор: Владимир Мукан Порт зарядки расположен на лицевой части машины

Знакомство

Электромобиль продают в Украине с 40-киловаттной батареей и 150-сильным двигателем. Запас хода у новинки - 270 километров в смешанном цикле езды и 389 километров в городе, по методике WLTP.

От бытовой розетки на 220 вольт машину можно зарядить за 21 час, на зарядной станции мощностью более 7 кВт пополнения запаса хода займет около 7 часов, на скоростной станции до 80% аккумуляторы можно зарядить за час. До 100 км/ч новинка разгоняется за 7.9 секунды. Максимальная скорость модели - 144 км/ч.

Предлагают только одну комплектацию N-Connecta. Это почти максимальная комплектация.

В таком исполнении легковушка имеет 6 подушек безопасности, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и поддержкой "Андроид Авто" и "Еплк Карплей", 17-дюймовые легкосплавные диски, FULL LED-фары, LED-противотуманки, камеру заднего обзора с работой на 360 градусов, тонировку задних окон, систему бесключевого доступа I-key, климат-контроль, круиз-контроль, который может останавливать авто в пробках, систему экстренного торможения перед автомобилями, систему предупреждения о перекрестный движение позади и тому подобное. Стоимость Nissan Leaf - 962 340 грн.

Автор: Владимир Мукан Задние фонари слегка выступают на заднюю стойку у задней дверцы

Дизайн

Новый Nissan Leaf выглядит гармонично и пропорционально. Имеет более угловатые фары и формы кузова. В капота - две резкие линии ребер жесткости, слегка находят на стойку кузова в районе лобового стекла. Фары стали более строгими на вид, они светодиодные. Дверные ручки хромированы. Колесные диски - легкосплавные. Несмотря на совершенно новый кузов, модель осталась узнаваемой благодаря расположению лючка зарядного порта спереди, размещению задних фонарей в стойках кузова у крышки багажника и других мелочах.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления машины стал одним из лучших в классе - 0,28. Другой стала форма днища, также учли влияние бокового ветра во время движения. Благодаря этим техническим решениям в дизайне кузова, запас хода Leaf увеличился на 2,5 км, по сравнению с предыдущим корпусом модели.

В нашей тестовой машины было двухцветное исполнение - верхняя часть черная, нижняя серая. Благодаря такому решению, кузов электромобиля визуально кажется легче, чем сесть на самом деле.

Автор: Владимир Мукан На панели приборов есть вставки из мягкого пластика

Салон

Салон электромобиля стал немного просторнее за эту модель предыдущей генерации. Материалы устанавливают качественные. Есть вставки из мягкого пластика, руль обтянут кожей. Кстати, само рулевое колесо D-образной формы, как и во всех новых моделей производителя. Такое решение позволяет легко выходить из-за руля.

По центру торпеды - большой жидкокристаллический дисплей новой мультимедийной системы производителя. Она имеет лучшую графику и больше возможностей по сравнению с той, что сейчас устанавливают на "Ниссан Кашкай".

Манипулятор для выбора направления движения расположен между передними сиденьями. Он стилистически и по принципу действия похож на тот, который устанавливали на первой генерации модели. Двигатель запускается с кнопки. Она вмонтирована возле кнопок климатического блока. Там же - регуляторы режимов езды и настроек педали газа.

Во время движения

Жму на кнопку запуска двигателя электромобиля - и машина заводится. Это чувствуется в основном по показателям панели приборов. Звука почти не слышно. Перевожу манипулятор в режим "драйв" и отправляюсь.

Электромобиль стартует с места плавно и в то же время быстро. Обзор с водительского места нормальный, большие зеркала хорошо охватывают пространство позади. Есть система мониторинга "слепых зон", которая сообщает водителю о транспорте в мертвых зонах видимости. В салоне стало тише по сравнению с предыдущей генерацией модели.

Управление Nissan Leaf острее, чем в предыдущей версии. Благодаря низкому центру тяжести в поворотах электромобиль практически не кренит. Подвеска - мягкая, но упругой чем у первого поколения модели. Ям, небольших выбоин и швов дороги почти не ощутимо.

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Заезжаем в Вышгород, включаю электронную педаль газа e-Pedal. После этого Leaf значительно быстрее замедляется после отпуска ноги с акселератора. Если резко забирать ногу с педали - авто подтормаживает. Это очень удобно в городском потоке. Кроме того, такой режим увеличивает эффективность рекуперации. Кроме этого, экономить энергию можно, нажав кнопку "екорежиму". Тогда машина медленнее набирает скорость, а педаль акселератора становится менее чувствительной.

Всего к управлению новым электромобилем долго привыкать не приходится. Все переключатели и кнопки расположены в привычных местах, а габариты машины легко почувствовать с водительского места.

Продажи Nissan Leaf первого поколения начались в 2010 году в США и Японии, через год - в Европе. На одном заряде электромобиль проезжал 160 километров. Модель стала самым популярным электрокаром в мире за последние 10 лет.