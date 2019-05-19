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воскресенье, 19 мая 2019 17:54

Показали первый электромобиль Skoda
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Skoda Citigo
Фото: e-move
Skoda Citigo
Skoda Citigo

23 мая на спецмероприятии в Братиславе дебютирует первый электромобиль Skoda Citigo.

Электрическая Skoda Citigo будет иметь аналогичный дизайн, как ее соответствие с топливным двигателем. Изменится лишь цвет решетки радиатора. Так, вместо черной она будет в тон автомобиля.

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На сегодня нет информации о силовой установке электромобиля. Предполагается, что ее оснастят агрегатами Volkswagen e-Up! и Skoda eMii. Емкость батареи будет 18,7 кВт / ч. Однако в следующем году Ап получит более мощную батарею. Как результат, Citigo может получить его первым.

Купить первый электромобиль Skoda можно будет в этом году. Считается, что он будет стоить в пределах 15 -16 тыс евро. Параллельно с Citigo на рынок выпустят другую электрифицированную модель Skoda - плагин-гибридный Superb. Ее также покажут в Братиславе.

На одной из чешских трасс во время испытаний сняли Skoda Octavia IV поколения. Длина автомобиля будет на уровне 4,7 м, при этом объема багажника для лифтбек составит 610 л, а для универсала - 630 л.

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