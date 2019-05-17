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пятница, 17 мая 2019 12:21

Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
18

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Porsche Type 64
Фото: RM Auctions
Porsche Type 64
Porsche Type 64
Porsche Type 64
Porsche Type 64

Самый старый автомобиль Porsche хотят продать на аукционе за $ 20 млн.

Модель Type 64 может стать самым дорогим Porsche за всю историю выставленных на аукционе автомобилей, сообщает RM Auctions.

Ценность автомобиля заключается в том, что оно считается первой моделью, которую создал известный немецкий бренд. В начале, должны были создать три машины для гонки с Берлина в Рим. Гонки на 1,5 тыс км должны были проходить в сентябре 1939 года. Однако, из-за войны были отменены, когда изготовили первый автомобиль.

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Как результат, машину отдали немецкому Трудовому фронту. В перспективе основатель Porsche Фердинанд Порше закончил и два других авто. Первый автомобиль на тот момент уже разбили.

Теперь одну машину Type 64 нашли. После анализа авто эксперты заявили, что Type 64 был недостающим звеном между Volkswagen Beetle "Жук" и Porsche 356.

В линейке Porsche Cayenne Coupe появилась новая модификация - Cayenne S Coupe. До "сотни" купе кроссовер разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость - 263 км/ч.

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