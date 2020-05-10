Открыли первую трансконтинентальной железной дороги, которая

Открытие трансконтинентальных железных путей. Фото: Andrew J. Russell (1830-1902), photographer

В этот день 1869 года открыли Первую трансконтинентальную железную дорогу США. Она соединила железнодорожную сеть востока Соединенных Штатов с Калифорнией на тихоокеанском побережье. Железная дорога прошла территориями штатов Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, Калифорния.

В 1862 году президент Авраам Линкольн подписал Pacific Railroad Act о строительстве трансконтинентальной железной дороги. Строительство поручили двум железнодорожным компаниям - Union Pacific и Central Pacific. И уже через 7 лет дорога была готова. 10 мая, во время открытия, провели церемонию забития знаменитого "золотого гвоздя" в городе Промонтори-Саммит, штат Юта.

Новая железная дорога почти мгновенно изменила демографию и экономику Американского Запада. С востока страны на новые территории поехали англоязычные эмигранты, которые начали вытеснять автохтонных индейцев и испаноязычных креолов в Калифорнии. Миграция также размыла религиозный состав территории штата Юта, ранее почти полностью мормонский. К началу ХХ века параллельно и в разные стороны пристроили и другие пути, которые работают и сегодня.

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Также примерно в то же время создали компанию Union Pacific Railroad, которая до сих пор владеет и эксплуатирует большую часть железных дорог от Миссури до Запада США.

Появление трансконтинентальной железной дороги в США привела к появлению железной дороги такого же типа и в Канаде, которая в то время находилась под влиянием британцев.

10 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности. Она включила в себя комплекс из двух физических теорий: специальной теории относительности (СТО) и общей теории относительности (ОТО), известной также как теория гравитации Эйнштейна.